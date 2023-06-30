Происшествия 30 июня 2023, 14:33 Подозреваемую в убийстве ребенка в Екатеринбурге опекуншу отправили в СИЗО почти на два месяца Суд арестовал подозреваемую в убийстве ребенка в Екатеринбурге опекуншу на два месяца

Читать 360tv в

Опекуншу погибшего в Екатеринбурге мальчика отправили в СИЗО почти на два месяца. Чкаловский районный суд удовлетворил ходатайство следователя об аресте подозреваемой, сообщил корреспондент «360».

«Арестовали на один месяц и 29 суток», — передал он.

Реклама

Тело шестилетнего мальчика нашли в сумке в Екатеринбурге. Ребенка искали три дня, после того как опекун заявила о пропаже приемного сына. Однако позже выяснилось, что шестилетний мальчик был мертв уже несколько месяцев.

Женщине предъявили обвинения в мошенничестве, убийстве и некоторых эпизодах истязания. Биологическому отцу ребенка она тоже продолжала врать о том, что с мальчиком все в порядке и высылала фото.

У опекунши несколько детей, она работала преподавателем в частной школе. Знакомая женщины рассказала, что семья казалась абсолютно нормально й, ничего плохого, за время пока их дети ходили в детский сад, она не замечала.

В день, когда опекунша объявила о пропаже мальчика, знакомая предложила помощь — подвезти. По ее словам, в машине женщина плакала, рассказывая, что мальчик ушел утром и его не было дома уже 12 часов.

Однако до соседей опекунши доходили слухи, что она не очень хорошо обращалась с погибшим ребенком. По их словам, женщина наказывала его за то, что он брал еду — сажала в подвал и заставляла есть собственные испражнения, пока ему не станет плохо.

Жители Екатеринбурга оставили записки у квартиры опекунши, подозреваемой в убийстве мальчика. Горожане также принесли цветы и игрушки к дому погибшего ребенка.