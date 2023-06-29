Эксклюзив 29 июня 2023, 14:03 «В смерть мы не верили». Волонтер рассказала, как искали погибшего в Екатеринбурге шестилетнего мальчика Волонтер рассказала о поисках погибшего в Екатеринбурге шестилетнего мальчика

Читать 360tv в

В Екатеринбурге нашли мертвым пропавшего ранее шестилетнего мальчика. Следователи выяснили, что он скончался несколько месяцев назад, но опекун скрывала это. Волонтер поискового отряда «ЛизаАлерт» Елена в беседе с «360» рассказала, что когда несколько дней назад начались поиски, она не верила в гибель ребенка.

«Будто сердце вырвали»

«В первый день, когда узнали, что пропал мальчик — уточнили, где можно искать куда обратиться, в какой штаб. И в этот же день начались поиски», — отметила Елена.

По ее словам, с каждым днем надежды становилось меньше, но неравнодушные люди продолжали обходить заброшенные здания, проверять буквально каждый куст.

Елену смущало, что ребенок ушел из дома рано — 26 июня, в 07:00: по ее опыту, дети в такое время обычно спят. А информация о том, что его обнаружили мертвым, поразила.

«Боль. Как будто у тебя сердце просто вырвали из груди. Это не передать. <…> Такой стресс у людей — все поиски, поиски. Я ведь не одна такая. Мы все прониклись. Мужики, которые с нами были, они просто плакали», — поделилась она.

Телеканал «360»

Пока мальчика искали, периодически поступала информация, что его где-то видели. Елена вспомнила, что однажды пропавшего перепутали с ее девятилетним сыном: он пошел в магазин, продавщица приняла его за того ребенка и обратилась в полицию.

«Просто дезинформация. Похож был, потому что сын был тоже в черном костюме и с капюшоном на голове. Когда к нам пришли, ребенок у меня тоже проникся. <…> Сейчас дома у меня дети плачут. Это трагедия для всего города. Для каждого нормального человека — это трагедия», — рассказала собеседница «360».

Факт смерти скрыли

Поисковики предоставили видео с места, где нашли тело ребенка. Кадры оказались в распоряжении «360». Труп был спрятан в сумке на территории гаражного комплекса в Чкаловском районе Екатеринбурга, сообщили местные СМИ.

Следственный комитет установит точную причину и давность смерти ребенка после судебной экспертизы.

«Факт гибели ребенка был скрыт опекуном от сотрудников структур, осуществляющих контроль над опекаемыми детьми, и в то же время сами указанные сотрудники не предприняли необходимых мер по установлению обстоятельств жизни малолетнего в семье опекуна», — заявил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Возбуждено уголовное дело по факту возможного должностного преступления со стороны сотрудников органов опеки.

Соседи предположили, что опекунша издевалась над ребенком. По их словам, мальчика жестоко наказывали за то, что он брал без разрешения еду — сажали в подвал в комнате, заставляли есть собственные испражнения.

«Еду он брал по ночам, когда все спали, ее [опекуншу] это бесило», — рассказала одна из местных жительниц.

Екатеринбургские СМИ писали, что женщина, которая была опекунов мальчика, — многодетная. У нее три родных ребенка, еще трое — приемные.