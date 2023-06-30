Эксклюзив 30 июня 2023, 14:57 Причину смерти найденного в Екатеринбурге мальчика установят в течение месяца Следователь Дидык: экспертиза установит причину смерти 6-летнего мальчика в Екатеринбурге

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Старший следователь следственного отдела по Чкаловскому району Екатеринбурга СК РФ по Свердловской области Евгения Дидык сообщила, что экспертиза установит точную причину смерти шестилетнего мальчика в Екатеринбурге в течение месяца. Возле здания суда, где арестовали его опекуншу, столпились местные жители с плакатами. «360» показал акцию.

В убийстве, эпизодах истязания и мошенничестве при получении выплат обвинили 34-летнюю жительницу Екатеринбурга. Чкаловский районный суд арестовал ее почти на два месяца, до 26 августа. Заседание прошло без участия журналистов.

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По слова Евгении Дидык, вину в убийстве женщина не признала и сказала, что мальчик погиб в результате несчастного случая. Причину смерти специалисты определят в течение трех-четырех недель.

«Причина смерти устанавливается, назначена судебно-медицинская экспертиза. Результаты будут готовы примерно через месяц после проведения гистологических исследований», — сказала следователь.

Жители Екатеринбурга устроили возле здания суда акцию — встали у прохода и развернули плакаты в поддержу погибшего мальчика. Они также обклеили дверь квартиры его опекунши записками со словом «Убийца».

Тело мальчика нашли 29 июня, через три дня после начала поисков с участием 1,5 тысячи человек. Он умер несколько месяцев назад. Двоюродный брат мальчика Шамсутдин Бобиев сказал, что опекунша говорила его отцу, что с ребенком все хорошо, и присылала для достоверности старые фотографии. СКР завел уголовное дело о халатности органов опеки, которые не следили за жизнью мальчика.