Эксклюзив 30 июня 2023, 13:36 «Отправляла фото, говорила, все хорошо». Опекунша месяцами врала отцу погибшего в Екатеринбурге мальчика Брат погибшего в Екатеринбурге мальчика: опекунша врала его отцу, что ребенок в порядке

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Опекунша шестилетнего мальчика, погибшего в Екатеринбурге, после его смерти врала его биологическому отцу, что с ребенком все в порядке, и даже отправляла его фотографии — по-видимому, старые. Об этом «360» рассказал двоюродный брат мальчика Шамсутдин Бобиев.

«Он говорил, что в течение шести месяцев она, оказывается, обманывала его и скидывала фотки, что с мальчиком все хорошо», — сообщил Бобиев.

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По его словам, отец ребенка должен был выйти из колонии по УДО 28 июля, но «какой-то адвокат или прокурор» возражал, и поэтому сейчас мужчина «ждет апелляцию». Он хочет, что его выпустили и он мог хотя бы приехать на похороны сына. Шамсутдин утверждает, что мужчину вообще посадили несправедливо — как «участника разборок», в которых он на самом деле якобы не участвовал.

Опекунше ребенка предъявили обвинение в убийстве и мошенничестве. По версии следствия, она не только скрывала смерть ребенка и в конце концов объявила, что он якобы ушел из дома и пропал, но и все это время получала выплаты на его содержание. Женщину доставили в суд.