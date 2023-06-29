Криминал 29 июня 2023, 07:21 Пропавший в Екатеринбурге мальчик умер несколько месяцев назад — СКР СКР: в Екатеринбурге нашли тело пропавшего 6-летнего мальчика, он мертв несколько месяцев Пресс-служба Следственного комитета

Читать 360tv в

Тело якобы пропавшего три дня назад шестилетнего мальчика нашли в Екатеринбурге. Смерть наступила за несколько месяцев до заявленного исчезновения. Опекуншу ребенка задержали, по факту бездействия органов опеки возбудили уголовное дело, сообщило Следственное управление СКР по Свердловской области.

Мальчика нашли рано утром 29 июня, он умер несколько месяцев назад. Опекунша скрыла факт его смерти ото всех, в том числе от органов опеки. Последние в свою очередь не следили за условиями жизни мальчика и поэтому, по информации СКР, его гибель удалось так долго скрывать. Исполняющий обязанности руководителя СУ СКР по Свердловской области Анатолий Надбитов приказал возбудить еще одно уголовное дело и проверить их работу.

Реклама

«Точная причина его смерти будет установлена в ходе уже назначенной судебно-медицинской экспертизы», — сообщили в Следкоме.

Об исчезновении мальчика стало известно три дня назад. Утром 26 июня он якобы ушел из дома на улице Симферопольской и не вернулся. Следственный отдел по Чкаловскому району возбудил уголовное дело об убийстве малолетнего, более 1,5 тысячи правоохранителей и волонтеров начали поиски. Его 34-летнюю опекуншу сначала допросили в качестве потерпевшей, а 28 июня задержали по подозрению в причастности к преступлению.