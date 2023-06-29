Происшествия 29 июня 2023, 17:30 Найден, погиб. Приемная мать несколько месяцев скрывала смерть ребенка Психолог Мачинская: опекуны проходят тщательную проверку, прежде чем взять ребенка в семью «ВКонтакте»

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Тело шестилетнего мальчика нашли в Екатеринбурге. Его искали три дня, после того как опекун заявила о пропаже приемного сына. Однако позже выяснилось, что ребенок был мертв как минимум несколько месяцев. Сейчас в деле разбираются следователи. Они же выясняют, почему никто не обращал внимание на исчезновение дошкольника.

Три дня назад преподаватель семейной школы, где учатся дети из приемных и многодетных семей Екатеринбурга, Вероника Н. сообщила о пропаже своего приемного сына Тимура (имя изменено). Женщина рассказала, что шестилетний мальчик сбежал из дома рано утром 26 июня.

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Поиски начали в тот же день. На помощь полиции вышли более полутора тысяч волонтеров поискового отряд «ЛизаАлерт». Они развешивали листовки с фотографией пропавшего, прочесывали улицы, подвалы и заброшенные здания. Водолазы обследовали городские реки и пруды.

Полицейские довольно скоро заподозрили опекуншу, уже 28 июня 33-летнюю женщину задержали. На допросе она созналась, что скрыла смерть Тимура.

Утром в четверг его тело нашли в сумке, лежащей в гараже в Чкаловском районе города, в трех минутах ходьбы от дома. По предварительным данным, мальчик погиб как минимум несколько месяцев назад.

Мальчик с проблемами

Известно, что у Вероники было трое родных детей — сын и две дочери, а также трое приемных. Тимура вместе с родной сестрой взяли под опеку в возрасте двух лет, сообщил E1.ru.

Ребенок был здоров, однако со временем у него появились психические проблемы. Во время поисков женщина рассказывала журналистам, что ее шестилетний приемный сын стал агрессивным, нападал на сестру и пытался ее душить.

«У него было подозрение на шизофрению. Мы год назад обращались к психиатру, когда он чуть не убил свою сестренку. Мы вызывали психиатрическую помощь. И нам сказали, что до семи лет шизофрения не диагностируется, после семи лет ребенка положат на обследование и поставят точный диагноз», — говорила Вероника.

Она также заявила, что у Тимура был воображаемый друг Костя, который подговаривал его совершать разные вещи. Дошкольник, по словам опекуна, мог не спать по двое суток, подолгу не разговаривать, а потом какое-то время быть веселым и общительным. Любил прятаться и не отзываться.

Приемный сын обвинил опекуншу

Бывший воспитанник Вероники, который, по его собственному признанию, полтора года назад бежал из этой приемной семьи, рассказал, что женщина часто наказывала Тимура — он ее раздражал. При этом мальчик был совершенно нормальным, послушный и очень боялся опекунши.

«Все это время Вероника обращалась с ним жестоко, постоянно срывалась на него. Она била [Тимура], запирала в подвале, била электрошокером, держала в холодной воде, ставила в угол и заставляла приседать», — добавил молодой человек.

Биологическая мать погибшего ребенка Ольга лишена родительских прав. Она рассказала, что виделась с дочкой и ее опекуншей в мае. Вероника жаловалась, что Тимур не слушается.

«Реву с самого утра. Все равно ведь сын, хоть я и лишена родительских прав. Они (опекун и девочка — прим. ред.) были у меня в мае. <…> Получается, они приезжали ко мне, когда он уже был мертв. И мне ничего не сказали. И [дочь] даже мне ничего не говорила совсем, что с ним что-то случилось», — поделилась Ольга.

В апреле Вероника появилась в эфире местного телеканала. Женщина вела себя спокойно, рассказывала о работе, детях.

Отца семьи вызвали на допрос с СВО

Опекунша заверила следователей, что приемный сын погиб в результате несчастного случая. По ее словам, он принимал ванную под присмотром старшей 13-летней девочки и утонул. Женщина решила спрятать труп в гараже, опасаясь, что у нее отберут других детей.

Насколько это правда, предстоит выяснить экспертам, как и то, когда именно погиб Тимур. Также проверят мужа Вероники — Александра. Он сейчас служит в зоне СВО. Известно, что в марте мужчина приезжал домой и мог знать о происшествии. Его уже вызвали в Екатеринбург к следователям, он прилетает 30 июня.

Муж Вероники Александр награжден медалью «За отвагу» / «ВКонтакте»

Директор школы, где работала Вероника, рассказала, что та уверяла, будто нашла ребенку воспитателя. Он занимается с ним всю неделю, а домой возвращается на выходные. Своим детям женщина говорила, что Тимур убежал, его ищут, но рассказывать об этом никому не надо.

Следственный комитет возбудил уголовное дело против опекунши, а также проверит действиям или бездействия соцработников. Однако уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова считает, что тут нужно «не наказание, а понимание — почему это случилось».

Опекуны должны пройти Школу приемных родителей

Приемная мама троих детей, психолог Елена Мачинская рассказала «360», что соцслужбы проверяют приемные семьи раз в год — при условии, что на них не поступало никаких жалоб. Денежная компенсация опекунов несовершеннолетнего зависит от региона.

Все будущие опекуны проходят обязательное специальное обучение в Школе приемных родителей. Они также проходят медицинское освидетельствование, в том числе у психиатра и нарколога. Те дают заключение, что человек годен, может стать кандидатом в опекуны и брать ребенка в семью. Елена Мачинская

Мачинская отметила, что среди прочего будущий опекун должен предоставить справку о несудимости. Органы опеки со своей стороны проверяют условия жизни: благоустроены ли дом или квартира, есть ли постоянный доход (чтобы избежать случаев, когда приемные родители будут жить за счет несовершеннолетнего).

«Опекуны должны подтвердить доход, который позволяет им содержать детей. Полагаю, эта екатеринбургская семья зарабатывала достаточно неплохо, раз они смогли подтвердить доход на всех членов семьи», — допустила психолог.

Приемным родителям помогают по-разному

Приемные дети травмированы, у них тяжелые судьбы, и зачастую их поведение может не быть прилежным, подчеркнула Мачинская. Именно поэтому опекунов готовят в Школе приемных родителей. Кроме того, в каждом городе сейчас есть Служба сопровождения, которая обязана помогать приемным семьям.

Однако Служба сопровождения везде выглядит очень по-разному. Где-то это действительно качественное сопровождение: там есть психолог, юрист, которые плотно занимаются семьей. А где-то, из-за того, что в регионе денег не хватает, это один психолог, на которого «повесили» сотню семей. Елена Мачинская

Психолог просто физически не сможет со всеми поработать, признала собеседница «360». Не говоря уже о том, какое количество бумаг он должен заполнить по каждой семье. Вот и выходит, что номинально сопровождение есть, но получить его невозможно.

«В некоторых крупных городах есть НКО, которые занимаются сопровождением. Однако это опять-таки какие-то частные инициативы — небольшие фонды, которые пытаются как-то помогать приемным родителям. В разных регионах дела с этим обстоят по-разному», — подытожила Мачинская.