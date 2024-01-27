Эксклюзив 27 января 2024, 14:49 (обновлено: 27 января 2024, 16:06) Лучше прогнозов. Что происходит с демографической ситуацией в России Хабибуллина: население РФ сокращается медленнее из-за миграции и господдержки Vladimir Baranov/Globallook Press

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Численность населения России пока не растет, но начало замедляться ее сокращение. С чем это может быть связано и как будет развиваться демографическая ситуация, выяснил «360».

Оптимистичнее ожидаемого

Росстат опубликовал ежегодный отчет, из которого выяснилось, что россиян стало почти на 244 тысячи меньше, чем в январе 2023 года. Новые регионы в расчет не брались. Показатели оказались оптимистичнее и прогнозов демографов, и цифр за 2022 год. Тогда численность населения России уменьшилась на целых 532,6 тысячи, а в 2021-м и вовсе на 613 тысяч.

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Статистику по регионам специалисты не представили, однако в июле 2023 года вице-премьер Татьяна Голикова назвала российские субъекты с самой высокой и низкой рождаемостью. По данным «Ведомостей», в топ регионов по рождаемости вошли Чеченская Республика, Республика Тыва, Республика Ингушетия, Республика Дагестан и Ямало-Ненецкий автономный округ. Крайне низким уровень рождаемости оказался в Тульской, Рязанской, Смоленской, Ленинградской областях, Мордовии.

РИА «Новости»

«Если ускорение отрицательной динамики два года назад мы можем объяснить увеличением смертности в пандемию, то чем объяснить снижение отрицательной динамики в 2023 году?» — отметила в беседе с «360» социолог, журналист и продюсер Гуля Хабибуллина.

Миграция и господдержка

Она пояснила, что, во-первых, численность мигрантов сильно превысила число эмигрантов, то есть въехавших в страну было существенно больше, чем выехавших из нее.

«И кстати, поэтому наибольший прирост населения показало Подмосковье, которое всегда являлось Меккой и центром притяжения для эмигрантов», — отметила Хабибуллина.

По ее мнению, на снижение отрицательной динамики влияют и меры господдержки семей с детьми и молодых мам в частности.

«Если мы посмотрим социологические исследования последних 30 лет, в которые происходит убыль населения (впервые она была зафиксирована в 1992 году), все эти годы главной причиной, влияющей на решение отложить рождение детей или вовсе отказаться от этой затеи, респонденты репродуктивного возраста называли материальные трудности. Поэтому программы поддержки рождаемости от государства играют существенную роль», — рассказала социолог.

При этом она считает заблуждением то, что люди охотнее рожали бы при полном отсутствии демографических проблем. Есть и другой момент — психологический.

Я объездила практически всю страну, была в самых труднодоступных, самых отдаленных ее уголках и заметила такую закономерность. В сельской местности, даже если речь идет о населенном пункте дотационного региона, где низкий уровень зарплат и не все хорошо с инфраструктурой, детей всегда по трое-четверо, а то и больше на семью. А в мегаполисах и городах-миллионниках норма — один ребенок в семье, максимум два. И это доказывает, что материальный аспект в деле планирования деторождения играет совсем не главную роль. На мой взгляд, главная причина и главный сдерживающий фактор в благополучных регионах и крупных городах — в повышенных требованиях родителей к себе. Гуля Хабибуллина социолог, журналист и продюсер

Эксперт добавила, что раньше — а в деревнях так и до сих пор — считалось, что если ребенка «одеть, обуть и накормить», то он уже благополучен, и этого достаточно. А, к примеру, в Москве нормы уже другие: детям нужно еще досуг обеспечить, на развивающие кружки свозить, и в театр, и на выставку, и в торговый центр — на батуте попрыгать, и флоатинг ему надо показать, «а то как же он будет расти и не знать, что это такое».

«И родители не без оснований считают, что с появлением малыша в семье их жизнь для себя закончится, а начнется их жизнь для нового человека. И вот это заполошное, гипертрофированное родительство, помноженное на дискредитацию института брака, и является главным, на мой взгляд, фактором отрицательной динамики демографии», — подчеркнула Гуля Хабибуллина.

Перспективы

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что в стране пока не удалось переломить тенденцию на снижение рождаемости, однако уровень смертности находится на историческом минимуме. По его оценкам, примерно через три года рождаемость пойдет в рост.

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Ранее улучшение ситуации в этой сфере в беседе с «360» спрогнозировал профессор кафедры социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ Александр Синельников. Он считает, что рождаемость может вырасти в конце 2020-х — в 2030-х. Ученый пояснил, что пока на демографической ситуации еще сказывается «эхо девяностых», которое растянулось во времени, поскольку современные женщины предпочитают обзаводиться потомством позже, чем их матери и бабушки. Но через несколько лет даст о себе знать другое эхо — повышения рождаемости после введения маткапитала в 2007 году. Начнут рожать те, кто появился на свет тогда.

Президент России дал старт Году семьи и подписал указ о «О мерах социальной поддержки многодетных семей». Скорее всего, подобные меры тоже повлияют на рождаемость.

Несмотря на позитивные прогнозы, депутаты пытаются придумать меры, которые помогут улучшить положение уже сейчас. Предложения звучат разные: от повышения маткапитала в отдельных регионах до возвращения советского налога на бездетность. Хочется верить, что реализуют лишь самые адекватные инициативы.