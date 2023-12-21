Общество 21 декабря 2023, 15:48 Тенденцию на снижение рождаемости в России не удалось переломить — Путин Путин: ожидаемая продолжительность жизни в РФ превысила допандемийный уровень РИА «Новости»

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Ожидаемая продолжительность жизни в России стала выше допандемийных показателей, однако переломить тенденцию на снижение рождаемости пока не удалось. На это указал президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

«По итогам 10 месяцев текущего года ожидаемая продолжительность жизни в России превысила допандемийный уровень», — уточнил глава государства.

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В России снижается смертность, в том числе младенческая, отметил Путин. По его словам, сейчас показатель находится на историческом минимуме.

«Пока не удается переломить тенденцию на снижение рождаемости», — добавил президент.

Ранее на встрече с победителями Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» Путин спрогнозировал улучшение демографической ситуации в России. По мнению главы государства, через три года волна рождаемости в стране снова начнет подниматься.