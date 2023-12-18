Важное 18 декабря 2023, 17:49 Путин рассказал, когда в России улучшится демографическая ситуация Путин заявил, что демографическая ситуации в России улучшится в ближайшие годы РИА «Новости»

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Демографическая ситуация в России начнет улучшаться примерно через три года. На это указал президент Владимир Путин на встрече с победителями Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы», сообщила пресс-служба Кремля.

«Где-то через тройку лет у нас волна [рождаемости] опять пойдет вверх», — сказал он.

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А это значит, что и молодых специалистов станет на 2 миллиона больше — почти 10 миллионов. Поэтому перед государством стоит задача подготовить для них инфраструктуру, чтобы они приходили в профессию, пояснил Путин.

Ранее глава государства заявил, что поддержка материнства и семей с детьми, обеспечение достойных условий жизни россиян является приоритетной для властей. По его мнению, именно в семье формируется мировоззрение человека, воспитываются духовно-нравственные ценности.