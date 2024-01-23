Общество 23 января 2024, 10:10 Путин подписал указ о составе многодетной семьи Путин установил, что многодетная семья в России состоит из трех и более детей Eduardo Parra/Keystone Press Agency/globallookpress

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Президент России Владимир Путин подписал указ «О мерах социальной поддержки многодетных семей». Документ разметили на портале правовой информации.

Путин постановил, что многодетной является семья, где воспитывают трех и более детей.

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«Предоставление многодетным семьям мер социальной поддержки осуществляется до достижения старшим ребенком возраста 18 лет или возраста 23 лет при условии его обучения в организации, осуществляющей образовательную деятельность, по очной форме обучения», — указано в документе.

Кроме того, многодетным семьям предоставляют пособия и выплаты, меры поддержки в сфере трудовых отношений, досрочное назначение многодетным матерям пенсии по старости, профобучение родителей, бесплатное посещение музеев и парков.

В указе Путин также поручил высшим должностным лицам субъектов России обеспечить поддержку организаций, деятельность которых направлена на укрепление и поддержку семьи. Возможно расширение категории многодетных семей с учетом национальных, культурных и демографических особенностей в отдельных регионах.

Ранее стало известно, что с 1 февраля 2024 года сумма материнского капитала вырастет на 7,4%. Выплата на первого ребенка после индексации составит 630 400 рублей — на 43 500 рублей больше прошлогодней. Многодетные родители могут претендовать на жилищную субсидию в размере 450 000 — ее можно использовать для погашения ипотеки.