Общество 26 января 2024, 15:15 Численность населения России сократилась на 243,8 тысячи за год Росстат: численность населения России в 2023 году сократилась на 0,17% Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Читать 360tv в

За 2023 год численность населения России сократилась на 243,8 тысячи человек — на 0,17%. Об этом сообщил РБК со ссылкой на предварительные данные Росстата. При составлении статистики не учитывались данные по новых регионам.

Численность населения страны на 1 января 2024 года составила до 146,2 миллиона человек. Сильнее всего количество постоянных жителей уменьшилось в Кемеровской и Новгородской областях (на 20,2 тысячи и 20 тысяч соответственно), в Саратовской (на 19 тысяч) и Свердловской области (на 16 тысяч). А Московская область и Москва стали лидерами по повышению численности жителей. В Подмосковье их количество выросло на 59,2 тысячи, в столице — на 50,5 тысячи.

Реклама

Аналитики учитывали как количество родившихся и умерших, так и приток и отток мигрантов. Рождаемость в 2023 году уменьшилась на 3%, смертность — на 8%.

Осенью 2023 года Росстат прогнозировал более ощутимое снижение численности населения по итогам года — на 368 тысяч человек. А за 2022 год она сократилась на целых 532,6 тысячи.

В декабре главный редактор RT Маргарита Симоньян предложила платить женщинам, отказавшимся от аборта, сразу после рождения ребенка. При этом она призналась, что не считает, будто запрет на аборты может спасти «многострадальную демографию» России.