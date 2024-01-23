Власть 23 января 2024, 18:04 Владимир Путин дал старт Году семьи в России Президент Путин на выставке «Россия» дал старт Году семьи Unsplash

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Президент Владимир Путин на выставке «Россия» на «ВДНХ» дал старт Году семьи в стране. Об этом сообщили «Известия».

Глава государства поучаствовал в торжественной церемонии в рамках Всероссийского семейного форума «Родные — Любимые». Он также пообщался участниками конкурсов «Семья года» и «Это у нас семейное».

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Путин отметил, что Россия — это «огромная семья» с общими ценностями, которые делают ее сильной и способной преодолеть любые трудности.

Президент объявил 2024-й Годом семьи в ноябре, сообщал RT. Целями такого решения стали популяризация государственной политики в сфере защиты семьи и сохранение традиционных ценностей.

Накануне Путин подписал указ о «О мерах социальной поддержки многодетных семей». Согласно документу, опубликованному на портале правовой информации, многодетной является семья, где воспитывают трех и более детей. В указе президент поручил обеспечить поддержку организаций, чья деятельность направлена на укрепление семьи.