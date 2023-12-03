Общество 03 декабря 2023, 19:09 Страхи сильнее? Поможет ли налог на бездетность повысить рождаемость в России Юрист Фролова: налог на бездетность вряд ли поможет повысить рождаемость Freepik

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Депутаты продолжают озвучивать новые инициативы по повышению рождаемости в России. Одно из последних на данный момент предложений — вернуть налог на бездетность, как в СССР. О том, может ли это помочь, — в материале «360».

«Налог на холостяков» существовал в СССР с 1941 года и продержался аж до 1992-го. От бездетных мужчин в возрасте 20–50 лет и бездетных замужних женщин от 20 до 45 лет требовали отчислять 6% зарплаты государству. Правда, был ряд льгот и исключений. Ставку снижали, а в некоторых случаях и отменяли для бедных, налог не взымали с тех, кто не мог завести ребенка по состоянию здоровья. Льготы предусматривались для учащихся вузов и ссузов, военнослужащих и членов их семей. Кроме того, налог не отчисляли с зарплаты семей, потерявших детей во время Великой Отечественной войны. В 1980-х появились льготы для молодоженов на первый год после заключения брака. Налог давно упразднили, но в России уже не раз звучали предложения вернуть его, чтобы исправить демографическую ситуацию.

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Сегодня об этом в беседе с журналистами заговорил представитель комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров. По его мнению, необходимо «стимулировать рождение детей», а если у государства не будет хватать денег для проектов по повышению рождаемости, стоит ввести соответствующий налог.

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По мнению семейного юриста Анны Фроловой, с которой пообщался «360», это едва ли изменит демографическую ситуацию.

«Сумма будет невелика, а страх остаться одной без средств к существованию с детьми на руках [у многих женщин] на порядок сильнее, чем уплата дополнительного налога», — отметила она.

Фролова пояснила, что многие женщины сейчас осторожно относятся к деторождению из-за финансовой составляющей.

Решение о деторождении лежит в большей мере на женщине. И чаще всего мои доверители бояться рожать двоих и более детей из-за нестабильного финансового положения. Женщина не может быть уверена в том, что в случае расторжения брака супруг обеспечит содержание совместных детей должным образом и в полной мере, поскольку по статистике более 50% мужчин уклоняются от уплаты алиментов в полной мере, намеренно занижая свои доходы и злоупотребляя своим правом. Актуальны инициатива создания алиментного фонда и введение иных финансовых выплат для женщин, оставшихся без финансовой поддержки отца детей. Анна Фролова семейный юрист

Налог на бездетность, скорее всего, не изменит демографическую ситуацию, подчеркнула Фролова.

Заместитель заведующего кафедрой труда и социальной политики РАНХиГС, доктор экономических наук Александр Щербаков в беседе с «360» с сожалением констатировал, что ситуация с рождаемостью в России «плохая», и ее надо как-то исправлять. Однако он тоже не считает, что этому может помочь возвращение налога из советских времен.

«Вообще налоги были не очень значимым инструментом в советское время, и налог на бездетность мало кто замечал. Я думаю, он практически никакой роли не сыграл в демографическом поведении молодых людей», — поделился Щербаков.

Он отметил, что вместо этого можно снизить НДФЛ, который сейчас составляет порядка 13%, для плательщиков, у которых есть дети: чем больше детей, тем меньше подоходный налог. По мнению ученого, это было бы оптимальнее.

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Ранее председатель Совфеда Валентина Матвиенко предложила выдавать квартиры после рождения или усыновления третьего ребенка, депутат Дмитрий Гусев — повысить маткапитал в регионах с низкой рождаемостью, парламентарий Валерий Селезнев — отпускать женщин из мест лишения свободы ради зачатия и родов и аннулировать родившим остаток срока, сенатор от Челябинской области Маргарита Павлова — ориентировать девушек на рождение детей вместо получения высшего образования … Некоторые инициативы вызывают в обществе одобрение, некоторые — в лучшем случае недоумение.

Ясно одно: оставлять демографическую проблему без внимания нельзя. Впрочем, этого и не произойдет. Следующий год в России объявили Годом семьи, и президент Владимир Путин пообещал, что власти сосредоточат внимание на самых эффективных способах поддержки семей с детьми.