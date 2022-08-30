Канун Нового года и 24 февраля. Какие дни будут выходными в 2023 году
Депутат Нилов призвал сделать 8 января рабочим днем вместо 31 декабря
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил выходные и праздничные дни на 2023 год. В списке появились небольшие изменения: россияне смогут дополнительно отдохнуть 24 февраля и 8 мая. Но в общем число нерабочих дней не изменится.
Календарь рабочих и праздничных дней на 2023 год опубликовали в Telegram-канале правительства. Традиционно выходной будет первая неделя года — с 1 по 8 января. Обе даты приходятся на воскресенье, так что россиянам сделали дополнительные дни отдыха в феврале и мае.
В конце зимы жители страны будут отдыхать на День защитника Отечества — с четверга, 23 февраля, по воскресенье, 26 февраля. Международный женский день придется на среду и тоже традиционно будет выходным.
Нерабочими объявили и период с 29 апреля по 1 мая, а майские праздники продлили на один день: каникулы продлятся с 6-го по 9-е число. В июне нерабочими будут 10-е, 11-е и 12-е числа, а в ноябре — с 4-го по 6-е.
Председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Госдумы, депутат от фракции ЛДПР Ярослав Нилов напомнил «360», что календарь праздников правительство утверждает ежегодно с целью оптимизировать процесс работы и отдыха. При этом график составляют так, чтобы не нарушать установленную в Трудовом кодексе сумму рабочих и нерабочих дней.
Будут ли дополнительные выходные?
Добавлять новые выходные не стоит, поскольку любой федеральный нерабочий день — большая нагрузка на экономику страны и отдельно взятый бизнес, заявил в беседе с «360» Нилов.
«Любой дополнительный выходной вне рамок существующей модели — сокращенная возможность зарабатывать деньги для граждан, которые работают, например, посуточно», — объяснил депутат.
Несколько лет подряд была календарная вакханалия — даже президент вмешивался, давал рекомендации. Мы предложили в Трудовом кодексе сделать рокировку: 8 января объявить рабочим днем, а 31 декабря — выходным. Сохраняя контрольную сумму, то есть не нарушая баланс интересов работников и работодателей, можно найти компромиссное решение
Ярослав Нилов
депутат Госдумы.
Однако пока предложение ЛДПР не рассмотрели должным образом. Депутат также рассказал о продолжающихся дискуссиях на тему продления майских праздников, чтобы не разбивать неделю между 1-м и 9-м числами. Однако сделать это можно только за счет сокращения новогодних каникул.
«Чтобы этот вопрос был решен, надо найти классическую схему, которую предложил покойный лидер ЛДПР Владимир Жириновский: в обязательном порядке определить 1, 2, 3 января выходными днями, а все остальное оставить на усмотрение работника — он сможет определить сам, когда ему использовать в качестве дополнительных дней оплачиваемого отпуска», — пояснил Нилов.
В преддверии 1 сентября парламентарий напомнил о предложении ЛДПР закрепить в Трудовом кодексе возможность взять выходной родителям, чьи дети идут в первый класс.
«Это единожды для ребенка бывает в жизни. Мы не говорим о дополнительном выходном, мы говорим о праве использовать положенный тебе оплачиваемый отпуск либо взять за свой счет», — отметил собеседник «360».
Многие работодатели идут навстречу сотрудникам и позволяют взять в этот день выходной. Однако закрепление права в Трудовом кодексе дало бы родителям уверенность в том, что они смогут проводить ребенка в школу в первый раз вне зависимости от обстоятельств, заключил Нилов.