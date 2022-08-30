Правительство утвердило график праздничных дней для россиян на 2023 год

Правительство РФ определило график выходных дней на следующий, 2023 год. Новогодние праздники, в частности, продлятся с 31 декабря 2022 года по 8 января.

Календарь опубликовали в Telegram-канале кабмина РФ. В новом году 1 и 8 января выпадают на воскресенье, так как это нерабочие праздничные дни, их решено перенести на пятницу, 24 февраля, и понедельник, 8 мая, соответственно. Новогодние праздники начнутся 31 декабря 2022 года и продлятся до 8 января 2023 года.

Также нерабочими будут 23, 24, 25, 26 февраля, 8 марта. Майские праздники разделили на два периода: с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая. В следующий раз длинные выходные ждут россиян с 10 по 12 июня, а потом — с 4 по 6 ноября.

День народного единства, который отмечают ежегодно 4 ноября, в этом году придется на пятницу. Соответственно, россиян ожидает три выходных дня — с 4 по 6 ноября включительно.