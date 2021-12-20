Идею Госдумы о выходном 31 декабря поддержали в Совфеде

Заместитель председателя комитета Совфеда по экономической политике Иван Абрамов отреагировал на предложение сделать 31 декабря постоянно выходным днем, сообщает Lenta.ru.

Ранее с подобным предложением выступил первый заместитель председателя комитета Государственной думы России по экономической политике Денис Кравченко.

«Этот вопрос поднимается каждый год. Мне кажется, что 31 декабря должно быть выходным днем, потому что фактически, давайте будем честны, мало кто активно работает в этот день», — заявил Абрамов.

Он отметил, что если бы Госдума одобрила положительное решение по этому вопросу, то сенаторы могли бы успеть одобрить проект до 24 декабря, когда запланировано пленарное заседание.

По словам Абрамова, в соответствии с действующим законодательством субъекты РФ сами могут объявить 31 декабря выходным днем, но этот статус стоит закрепить за федеральном уровне.

«Зачем людей обременять, особенно хозяек, которые готовят на стол, готовятся к празднику, хотят выглядеть хорошо?» — задается вопросом Абрамов.

Согласно опросу сервиса «Работа.ру», около трети россиян не знали, что 31 декабря 2021 года является выходным днем.