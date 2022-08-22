Названы способы законно получить выходной на 1 сентября

День знаний — 1 сентября — можно сделать выходным днем. И для этого есть несколько законных способов. Их перечислила руководитель HR службы Юридической группы «Яковлев и Партнеры» Светлана Краснянская.

В беседе с агентством «Прайм» она назвала несколько вариантов сделать 1 сентября выходным. Самый простой способ — оформить ежегодный отпуск, который «захватит первое число», либо однодневный отгул за свой счет по согласованию с руководством.

У работника также есть право на дополнительный отпуск за особые условия труда. Если человек является донором, то ему тоже положен дополнительный оплачиваемый выходной, отметила юрист. При необходимости, этот день можно взять 1 сентября.

Также работник имеет право взять выходной день в любое удобное для него время при ненормированном рабочем дне или сверхурочной работе.

В день знаний тысячи вчерашних детсадовцев вступят в новый учебный год и загадочную школьную жизнь. При переходе из детского сада ребенка важно подстроить под новый график и правильно мотивировать его. «360» выяснил, как правильно подготовить ребенка к 1 сентября и что нужно сделать для мягкой адаптации к новому графику.