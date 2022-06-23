Минтруд назвал даты, в которые россияне будут отдыхать в новогодние каникулы

Новогодние праздники в России будут продолжаться с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба Минтруда в своем Telegram-канале.

«Минтруд подготовил проект постановления о переносе выходных дней в 2023 году. Новогодние праздники продлятся девять дней — с 31 декабря по 8 января. С учетом того, что в 2022 году 31 декабря попадает на субботу, этот день тоже будет нерабочим», — сказано в сообщении в сообщении.

Выходные 1 и 8 января совпадут с праздничными нерабочими днями, поэтому их перенесут соответственно на 24 февраля и 8 мая.

Также известно, что в феврале следующего года жители России будут отдыхать с 23 по 26 февраля. Также выходными будут 8 марта, 1, 8–9 мая. Сокращенная рабочая неделя ждет россиян в начале лета в связи с празднованием Дня России, 12 июня. Также выходной будет 6 ноября 2023 года, он выпадет на понедельник.

В этом году жителям России придется ждать длинных выходных до ноября. Россияне отдохнут три дня — с 4 по 6 ноября — в связи с Днем народного единства.