Минтруд допустил возможность объявления 31 декабря выходным. Но праздничных дней больше не станет

Новогодние праздники могут установить в России с 31 декабря. Этот день возможно сделать выходным, но без увеличения числа нерабочих дней. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

«В перспективе, если мы и будем принимать решение по 31 декабря, думаю, поищем резервы внутри уже существующего количества праздничных дней, без их увеличения», — сказал Котяков в интервью газете «Известия».

Последний день года могут сделать нерабочим за счет других праздников, которые выпадут на выходные. Министр отметил, что существует определенное соотношение числа рабочих дней к количеству нерабочих.

Ранее россиянам напомнили о длинных выходных, которые их ждут в июне. В этом году празднование Дня России приходится на субботу, поэтому выходной перенесли на понедельник. В итоге жителям страны не придется идти на работу в течение трех дней — 12, 13 и 14 июня.

Следующий нерабочий праздник будет 4 ноября — День народного единства. Выходные продлятся с 4 по 7 ноября. Последний день перед праздниками всегда является сокращенным.