Жириновский предложил заменить новогодние выходные дополнительными днями отпуска

Новогодние праздники следует отменить и присоединить отпущенные на них дни к отпускам россиян, которые смогут их использовать в любое удобное для них время. Такое предложение озвучил РИА «Новости» лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

«ЛДПР выступает за то, чтобы сохранить число выходных дней для граждан, но вместо всеобщих фиксированных каникул лучше добавить всем гражданам к 28 обычным отпускным дням еще 15, и пусть они сами выберут, когда их взять. Кто-то на Новый год каникулы себе сохранит — имеет право, пожалуйста. А другой на майские праздники лишнюю неделю отдохнет», — заявил политик.

По мнению Жириновского, главный негатив продолжительных новогодних праздников заключается в том, что в эти дни фиксируется рост смертности среди населения.

«10 дней новогоднего „локдауна“ провоцируют людей на пьянство, растет число бытовых преступлений, драк и т. п. Огромные потери в экономике, которая фактически стоит в этот период», — подчеркнул депутат.

При этом он отмечает, что альтернативные варианты занятий в эти дни реализовать практически нереально — из-за дороговизны цен на поездки и закрытия большинства учреждений. Поэтому, по мнению Жириновского, остается «сидеть дома и пить».

Ранее сообщалось, что Жириновский сделал восьмую прививку от коронавируса. Политик подчеркнул, что он «не увлекается» вакцинацией, а просто старается не заболеть.