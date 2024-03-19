Общество 19 марта 2024, 23:57 Черный день для российского футбола. Чем запомнится легендарный Василий Уткин Kp.ru: комментатора Уткина перед смертью подключили к аппарату ИВЛ Alexander Wilf / Global Look Press / Global Look Press

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Сердце легенды спортивной журналистики Василия Уткина остановилось 19 марта 2024 года. Эта дата стала черным днем для российского футбола. При этом не так давно комментатор отметил свой 52-й день рождения. Главное о жизни знаменитого теле- и радиоведущего — в материале «360».

Биография Василия Уткина

Будущий комментатор родился 6 марта 1972 года в Балашихе. В школьные годы Василий страстно увлекался художественной литературой и изучением иностранных языков. Он даже написал письмо своему любимому автору Джеральду Дарреллу, но так и не получил ответа.

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Уткин учился на филологическом факультете Московского педагогического института имени Ленина, но после четвертого курса забросил учебу, так и не получив диплом. Тогда же Василий устроился на свою первую работу в журналистике, но футбольные репортажи юноши долго выглядели так, словно он защищает диплом на филфаке.

Если мяч доставался финскому защитнику Сами Хююпя, Уткин заявлял, что «по-русски его фамилия звучит, как деепричастие». Если в кадр попадал игрок киевского «Динамо» Андрей Несмачный, комментатор добавлял, что «на русский его фамилия переводится как „невкусный“.

Уткин был лучшим журналистом, который однажды чуть не заснул в прямом эфире. Это человек, который сначала похудел на 100 килограммов, а затем на 100 килограммов поправился. На вопрос о том, как проходит похудение, он иронично отвечал: «Оно давно прошло».

РИА «Новости»

Личная жизнь Уткина

В молодости комментатора связывали романами с несколькими девушками, но о них почти ничего неизвестно. Одну из возлюбленных звали Наталья — она была моделью. Ходили слухи, что Василий взял женщину в жены, но сам комментатор это отрицал. Он никогда не состоял в браке.

На смену модели пришла журналистка Наталья Пакуева, которая работала в программе Татьяны Толстой и Авдотьи Смирновой «Школа злословия». Однако и эти отношения долго не продержались. Сотрудница СМИ ушла к бывшему защитнику ЦСКА Сергею Игнашевичу, напомнил сайт kp.ru.

Ходили слухи, одиночество сильно сказалось на Василии: он страдал, скучал, а негативную энергию выплескивал в работе. Откровенничая с болельщиками, Уткин грустил, что у него нет не только жены, но и своих детей.

Все последние годы спутницу Василию заменяли «шальной енот» и собаки. Им досталась вся нерастраченная ласка.

РИА «Новости»

Карьера Василия Уткина

Спортивным журналистом и легендарным комментатором Василий Уткин стал еще в 90-х годах благодаря программе «Футбольный клуб» на «НТВ-Плюс». Мужчина сам придумал формат повествования о популярном виде спорта, сам собрал редакцию и обучил тех, кто теперь рулит на «Матч ТВ».

Однако редакция на «НТВ-Плюс» закрылась в 2015 оду. Коллеги Уткина рассказывали, что для него это был серьезнейший удар. Главный редактор спортивной дирекции остался без своего детища. Но карьера комментатора на этом не закончилась — после появился «Матч ТВ».

Уткин стал чуть ли не главной звездой на начальном этапе работы телеканала. Но его профессиональная жизни на «Матче» не сложилась. Василия уволили со скандалом.

С тогдашним гендиректором телеканала Тиной Канделаки у Уткина произошла яркая и громкая перепалка. Журналистка имела неосторожность заявить, что спортивную редакцию создавали «с нуля». Василий, 22 года выстраивавший принцип работы «НТВ-Плюс», воспринял эти слова как личное оскорбление.

Канделаки стала писать в социальные сети очень жесткие сообщения, адресованные Уткину.

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После увольнения с «Матч ТВ» комментатор ушел на YouTube, в Telegram и медафутбол. Не исключено, что он убийственно грустил из-за отсутствия работы в кадре.

РИА «Новости»

Проблемы со здоровьем

Шутки оппонентов Василия зачастую оказывались ниже пояса, так как речь шла о здоровье комментатора. Главная причина многих бед журналиста заключалась в лишнем весе. Уткин признавал, что частично сам виноват в своих проблемах.

Десять лет назад вес комментатора достиг 215 килограммов, после чего журналист поехал в Германию и сделал операцию по резекции желудка. Благодаря процедуре мужчина сбросил целых 90 килограммов. Но не обошлось без побочных эффектов.

У Уткина появились проблемы с голосовыми связками — а они крайне важны в его профессии. Новый повод для разговоров о своем здоровье журналист дал несколько месяцев назад. В Сети появилась фотография, на которой видно, что комментатор снова набрал лишних килограммов.

Смерть Василия Уткина

О смерти легендарного комментатора стало известно вечером 19 марта 2024 года. Трагическую новость сообщил журналист Иван Карпов, затем информацию подтвердила его коллега Ксения Собчак.

Еще четыре месяца назад врач советовали Уткину сбросить вес, который превышал 200 килограммов. Две недели назад журналист начал усиленно худеть, но было слишком поздно. Кроме того, в конце 2023 года Уткину диагностировали атеросклероз.

Предварительной причиной смерти стали проблемы с сердцем. Комментатор почувствовал себя плохо и вызвал скорую. Мужчину отвезли в больницу имени Пирогова, где пациента подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, сообщил Telegram-канал Mash. Врачи пытались реанимировать Уткина около 15 минут, его сердце остановилось около 16:00 по московскому времени.

По данным сайта kp.ru, в больнице Уткина подключили к аппарату ИВЛ. Из-за образовавшегося тромба у комментатора остановилось сердце, уточнили источники издания. По их словам, врачи сумели реанимировать пациента, но спустя несколько минут ситуация повторилась — медики не сумели спасти Василия Уткина.

Чем запомнился Уткин помимо футбола

Всероссийскую известность Уткину принесла культовая комедия «День выборов», которая вышла на широкие экраны в 2007 году. Там комментатор сыграл чудаковатого кандидата в губернаторы Цаплина. Зрители запомнили его смешные цитаты.

В 2016 году Уткин вышел на сцену вместе с группой «Ленинград» на церемонии «Чартовой дюжины». Журналист весело танцевал с бубном и исполнял «Дорожную». Таким образом музыкант Сергей Шнуров и его команда поддержали Уткина после увольнения с «Матч ТВ».

Журналист снимался не только в «большом метре». Один из запоминающихся образов — герой клипа группы «Биртман». В нем персонаж Уткина пришел на выручку несостоявшейся невесте в грациозном танце.

РИА «Новости»

Реакция на смерть Уткина

Спортсмен Дмитрий Тарасов назвал смерть легендарного комментатора большой потерей для всего футбола. Полузащитник заявил, что всегда уважал Уткина, несмотря на всю его критику. Он выразил соболезнования в связи с кончиной журналиста.

Спортивный комментатор Александр Садоков запомнил Уткина как величайшего комментатора, который стал символом своей профессии. Любовь целого поколения к футболу связана с его голосом, поэтому всех шокировала эта печальная новость.

Журналист Борис Ходоровский напомнил, что Уткин пришел в профессию в уникальное время, поэтому был так популярен. У него была неповторимая интонация, которая позволяла ему выделяться на общем фоне комментаторов.

Шеф-редактор газеты «Футбольный курьер» Виктор Шпитальник назвал Уткина человеком огромного совершенного таланта. Ошеломительный «Футбольный клуб» смотрели во все глаза в середине 90-х. Уткин воспитал целую плеяду великолепных комментаторов, которые сейчас работают на спортивных телеканалах.