Эксклюзив 19 марта 2024, 19:42 «Большая потеря для всего футбола». Тарасов выразил соболезнования из-за смерти Уткина Футболист Тарасов: смерть комментатора Уткина стала большой потерей РИА «Новости»

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Смерть комментатора, журналиста и блогера Василия Уткина стала большой потерей. Об этом «360» рассказал футболист Дмитрий Тарасов.

«Это большая потеря для всего футбола! Потеряли большого человека! Василия я всегда уважал при всей его критике ко мне! Очень жаль, мои соболезнования», — сказал спортсмен.

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Уткин ушел из жизни в возрасте 52 лет. У журналиста было «что-то с сердцем», сообщил его коллега Иван Карпов.

Спортивный комментатор Александр Садоков назвал покойного символом профессии. Ужасная новость о смерти Уткина шокировала всех.

Комментатор впервые начал работать на телевидении в 1992 году. В 2004 и 2005 годах Уткина удостоили премии ТЭФИ.