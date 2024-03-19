19 марта 2024, 19:02
Умер журналист Василий Уткин
Журналист Василий Уткин умер на 53-м году жизни
Журналист и блогер Василий Уткин скончался в возрасте 52 лет. Об этом сообщил его коллега Иван Карпов в своем Telegram-канале.
«Что-то с сердцем», — написал он.
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Источники «Чемпионата» также подтвердили информацию о смерти Уткина.
Василий Уткин — российский спортивный журналист и телекомментатор. Первую работу на телевидении Уткин получил в 1992 году. Сначала он работал в компании «Вид», потом на НТВ. Журналист становился лауреатом премии ТЭФИ в номинации «Лучший спортивный комментатор» в 2004 и 2005 годах.
Уткин снимался в фильмах, клипах, часто озвучивал рекламные ролики. Также он написал две книги: «Играйте в футбол! Записки спортивного комментатора» и «Суета вокруг мяча. Записки спортивного комментатора».
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