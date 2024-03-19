19 марта 2024, 19:46
Василию Уткину вызывали скорую в день смерти
Источник «360»: перед смертью к комментатору Василию Уткину приезжала скорая
В день смерти к спортивному журналисту и телекомментатору Василию Уткину приезжали медики. Об этом сообщил источник «360».
Скорую Уткину вызывали в московскую квартиру на Фрунзенской набережной около 13:00. Что именно произошло — пока неизвестно.
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О смерти журналиста сообщил его коллега Иван Карпов. Он упомянул, что у Уткина случилось «что-то с сердцем».
Спортивный комментатор Александр Садоков назвал Уткина символом профессии. Он отметил, что любовь целого поколения к футболу и вообще спорту связана с голосом Василия Вячеславовича.
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