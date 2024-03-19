Эксклюзив 19 марта 2024, 19:18 «Величайший комментатор». Новость о смерти Уткина назвали ужасной Комментатора Садокова шокировала новость о смерти Василия Уткина РИА «Новости»

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Все шокированы новостью о смерти известного комментатора, блогера и владельца футбольного клуба Василия Уткина. Об этом «360» сообщил его коллега, спортивный комментатор Александр Садоков.

«Величайший комментатор, ставший символом профессии. И, в общем-то, любовь целого поколения к футболу, спорту, связана с его голосом. Поэтому все шокированы. Сейчас вот нахожусь на мероприятии РФС (Российский футбольный союз — прим. ред.), еще никто не знает об этом, но, конечно, новость ужасная», — поделился Садоков.

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Журналист Уткин скончался на 53-м году жизни, рассказал его коллега Иван Карпов. Он отметил, что у комментатора было «что-то с сердцем».

Василий Уткин получил первую работу на телевидении в 1992 году. Журналиста удостоили премии ТЭФИ в номинации «Лучший спортивный комментатор» в 2004 и 2005 годах.