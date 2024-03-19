Эксклюзив 19 марта 2024, 20:39 «Это просто страшно». Шпитальник — о смерти комментатора Василия Уткина Шпитальник назвал Уткина огромным явлением в спортивной журналистике Edgar Breshchanov/Global Look Press

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Журналист, спортивный обозреватель, шеф-редактор газеты «Футбольный курьер» Виктор Шпитальник назвал комментатора Василия Уткина человеком огромного совершенного таланта. В беседе с «360» он рассказал, что новость об уходе коллеги пока не укладывается в его голове.

«Василий был настоящим огромным явлением в спортивной журналистике и на спортивном телевидении в частности. Я помню его совершенно потрясающий, ощеломительный „Футбольный клуб“, который смотрели во все глаза в те годы, в середине 90-х. Это было фантастическое что-то, после советского периода, когда футбол освещался не так подробно и не так изнутри, как это делалось в „Футбольном клубе“. Локомотивом всего этого был Василий. Он же в итоге воспитал целую огромную плеяду великолепных комментаторов, которые сейчас работают на спортивных каналах», — сказал Шпитальник.

Фото: Nataliya Kondratenko/Russian Look

Собеседник «360» отметил серьезный вклад Уткина в спортивное телевидение, указав, что такого прорыва прежде не делал никто и никогда.

«Да, личность он был специфическая, конечно, непростая. Мы были с ним не очень много, но знакомы, общались одно время, встречались, беседовали, но не были особо дружны. Тем не менее эти встречи навсегда запомнились. Было очень с ним интересно, любопытно, у него было необычное чувство юмора, интересное восприятие жизни, футбола и журналистики. Наверное, такие талантливые люди очень редко появляются. Просто безумно жаль, что, во-первых, он уже давно отошел от активной деятельности на спортивном телевидении, а что его вообще не стало — это просто страшно и пока не укладывается в голове», — заключил собеседник «360».

Василия Уткина не стало 19 марта. Комментатору вызывали скорую днем в московскую квартиру на Фрунзенскую набережную. О причинах смерти пока ничего неизвестно.