Эксклюзив 19 марта 2024, 20:09 «Неповторимая интонация». Журналист Ходоровский — о популярности Василия Уткина Журналист Ходоровский: Уткин не уделял должного внимания своему здоровью РИА «Новости»

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Легендарный спортивный журналист Василий Уткин скончался на 53-м году жизни. Его смерть стала большим ударом как для поклонников, так и для коллег. Спортивный журналист Борис Ходоровский рассказал в интервью «360», что Уткин пришел в профессию в уникальное время, поэтому был так популярен.

«Он пришел в журналистику в уникальное время. Тогда разрешалась, в отличие от советских времен, большая степень свободы. И Василий успешно этим пользовался. У него была такая неповторимая интонация, которая позволяла ему выделяться на общем фоне комментаторов», — поделился Ходоровский.

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Уткин был незаурядной фигурой. Однако, как и любой талантливый человек, обладал не самым легким характером, поэтому у него бывали конфликты с руководством. Например, из-за этого журналист вынужден был уйти с «Матч ТВ», отметил Ходоровский, хотя тот и считался звездой телеканала.

В последние годы он работал на платформах YouTube. Пытался быть лидером общественного мнения в футболе. Но возможности были уже не те. Борис Ходоровский

«Я встречался с Василием неоднократно. Особенно запомнился теннисный турнир Олимпиады 2012-го. Когда Василий сел на скамью напротив, создалось впечатление, что он занял фактически все пространство. К сожалению, он не уделял должного внимания своему здоровью, что и привело к такому печальному исходу», — заключил Ходоровский.

Причины смерти Уткина пока неизвестны. Как сообщил источник «360», в день смерти комментатору вызывали скорую. Коллега журналиста Иван Карпов упомянул, что у Уткина случилось «что-то с сердцем».