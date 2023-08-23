Общество 23 августа 2023, 15:17 Без цепей и кандалов. Похоже, торговля людьми и рабство никуда не исчезли Консультант ОБСЕ Грачева: торговля людьми в России — угроза нацбезопасности Фото: David Rodrigues / Unsplash

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Звучит страшно, но феномен рабства существует в современном обществе. Около 50 миллионов человек по всему миру стали заложниками, многие даже без цепей и кандалов. А Россия в мировом топе, по некоторым данным, занимает восьмое место. Власти пытаются бороться с этой проблемой, но системной проработки, похоже, не хватает.

Рабство в 14 лет и две судьбы за 20 тысяч

В конце июля россияне узнали страшную историю о заточении молодой девушки, просидевшей в плену на протяжении 14 лет. Россиянка попала в плен к мужчине в далеком 2009 году. По словам сестры пострадавшей, девочки — воспитанницы интерната и детского дома.

«Изначально она была в интернате, я — в детском доме. Так нас распределили. С 2009 года она не давала о себе знать. У нее не было телефона. В 2018 году я написала заявление, ее объявили в розыск», — поделилась с «360» ее родственница.

Девушку похитил житель Челябинской области и удерживал силой в своем частном доме. По словам пострадавшей, мужчина избивал свою рабыню и всячески над ней издевался. Девушка все 14 лет выполняла роль прислуги для матери своего похитителя.

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Месяц назад Следственный комитет сообщил, что молодой женщине удалось сбежать от похитителя. Она подошла к матери своего мучителя и сказала, что тот хочет их убить. Мужчину забрали в психиатрическую больницу.

«Мать, я так поняла, боялась за свою жизнь. Она взяла телефон и пошла звонить в психиатрическую больницу. Когда его забрали, мама мужчины, видимо, отпустила сестру», — допустила сестра похищенной.

Накануне стало известно еще об одном случае рабства на территории России. Пенсионер и его товарищи решили избавить себя от забот по дому и на огороде. За 20 тысяч рублей дачники купили двух трудовых мигрантов.

Уроженцы Узбекистана, девушка и молодой мужчина, трудились на мужчин около полугода, пока в дом к пенсионеру не нагрянули сотрудники полиции. Против 71-летнего жителя Ставрополья завели уголовное дело. Правоохранители выясняют, кто продал мужчинам мигрантов-нелегалов.

Изображение, нарисованное с помощью нейросети. / Телеканал «360»

Купля-продажа людей

По последним данным Walk Free Foundation, в мире свыше 49 миллионов человек находятся в той или иной форме рабства. Самый распространенный вид торговли людьми не только в России, но и по всему миру — рабство в целях трудовой эксплуатации, рассказала «360» консультант ОБСЕ, эксперт по противодействию торговле людьми и президент межрегиональной общественной организации «Альтернатива» Вера Грачева.

На втором месте, по ее словам, находится секс-рабство, и на третьем — принудительное попрошайничество.

«Помимо этого, в мире, к сожалению, распространена торговля детьми с абсолютно разными целями. Например, детей могут продавать в целях незаконного усыновления или производства порнографических материалов с участием несовершеннолетних», — пояснила эксперт.

Собеседница отметила, что были случаи вербовки жертв торговли людьми для участия в террористических организациях. В том числе запрещенных на территории России.

Сегодня Россия насчитывает порядка двух миллионов людей, находящихся в принудительном заточении, согласно данным неправительственной организации Walk Free Foundation. В мировом топе страна занимает восьмое место по соотношению числа людей, пребывающих в неволе, на тысячу жителей.

Первые строчки занимают Северная Корея — около трех миллионов, Турция — полтора миллиона, Саудовская Аравия — примерно 700 тысяч человек и Таджикистан — порядка 130 тысяч.

Надпись на плакате: «Рабство все еще существует». / Unsplash

Борьба с рабством в России

С современным рабством в России борются, скорее, эпизодически, нежели на постоянной основе, заявила эксперт по противодействию торговле людьми.

«У нас, к сожалению, нет специального закона о борьбе с торговлей людьми. Есть только две статьи Уголовного кодекса — незаконное лишение человека свободы и применение рабского труда. Однако эти статьи приняли 20 лет назад. С тех пор сама торговля людьми и форма эксплуатации сильно трансформировались», — объяснила Грачева.

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Она предположила, что сейчас содержания этих двух статей уже не хватает для квалификации даже выявленных преступлений.

Настолько ничтожная статистика выявленных случаев совершенно не отражает масштабы этого преступления по стране. Статей из УК недостаточно, чтобы покрыть весь спектр этого беззакония. Вера Грачева консультат ОБСЕ, эксперт по противодействию торговле людьми и президент межрегиональной общественной организации «Альтернатива»

В России, по ее словам, не хватает координации органов государственной власти в борьбе с торговлей людьми — нет стратегии и национального плана действий или федеральной программы.

«У нас должно быть понимание, что борьба с торговлей людьми — это один из государственных приоритетов. Это правонарушение связано со многими другими формами организованной преступности и представляет собой угрозу национальной безопасности», — подчеркнула эксперт.

В эту категорию входят коррупция, наркобизнес, подделка документов, организация нелегальной миграции и другие преступления, которые «всеми нитями связаны с торговлей людьми», добавила Грачева.

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Как попадают в рабство

Самый распространенный способ похищения людей — вербовка через интернет, рассказала собеседница «360». Злоумышленники публикуют объявления о работе и трудоустройстве на различных каналах и популярных сервисах.

Также вербовщики ездят по отдаленным уголкам страны, предлагая работу обслуживающего персонала. Либо высматривают людей, которые останавливаются около листовок с объявлением о работе на столбах. Вера Грачева эксперт по противодействию торговле людьми

Социальный психолог Александр Кичаев отметил в беседе с «360», что существуют два пути попадания человека в рабство.

Первый — человек сознательно по разным причинам соглашается на ограничение свободы. Второй — потенциального раба увозят в заточение против его воли, используя насильственные меры.

Заприметив потенциальную жертву, похитители сразу подходят к человеку и предлагают ему заоблачные варианты занятости: честные трудовые договоры, отличное питание, оплачиваемый переезд и работу в приятном климате.

Но, на самом деле, это оказывается обычной ловушкой, в которую попадают люди в поисках лучшей жизни.