Общество 04 августа 2023, 18:03 «Вся переломанная, шла криво». Как выглядела пленница Ческидова после побега Kp.ru: после побега из дома челябинца Ческидова пленница выглядела измученной и забитой РИА «Новости»

Читать 360tv в

Пленница Владимира Ческидова после побега из дома, где ее силой держали 14 лет, выглядела измученной, худой и словно переломанной, поделились в беседе с kp.ru соседки ее сестры. По их словам, молодая женщина была похожа на запуганного зверька.

«Мы в этот день обычно в подъезде все вместе убирались. Ира (имя изменено, — прим. ред.) мне сказала: „Сегодня убирайтесь без меня. У меня сестра нашлась“. Была такая радостная! Но разревелась, ее прям трясло», — поделилась одна из местных жительниц.

Реклама

Соседки стали спрашивать сестру нашедшейся девушки, где та была все это время. И оказалось, что место плена находится всего в 20 минутах езды на машине. Все это время они были так близко, но никто не догадывался о том, что переживала пленница.

«Маленький забитый зверек. Скорее всего, вся переломанная, шла криво, хромала. Худющая, измученная, — добавила соседка, которая успела увидеть девушку.

Сейчас пострадавшая живет не с сестрой.

Мужчину, в доме которого она находилась 14 лет, зовут Владимир Ческидов. Ему уже предъявили обвинение в убийстве, похищении человека и изнасиловании. Суд отправил его в СИЗО.

Мать арестованного заявила журналистам, что сын не удерживал никого в доме насильно, а девушка жила у них «как королева».