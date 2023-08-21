Происшествия 21 августа 2023, 23:14 Жители Ставрополья обзавелись рабами за 20 тысяч рублей Shot: жители Ставрополья купили двух рабов на дачу за 20 тысяч рублей freepik.com

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Пенсионер и его товарищи в Ставропольском крае решили избавить себя от тягот садового хозяйства с помощью рабов-нелегалов. Мужчины купили их за 20 тысяч рублей, сообщил Telegram-канал Shot.

В конце 2022 года 71-летний житель СНТ «Авиатор» Шпаковского муниципального округа и два его друга приобрели в хозяйство живых людей. Иностранцы работали на мужчин в течение полугода, пока к ним не нагрянули полицейские. Рабами оказались 27-летняя женщина и 31-летний мужчина.

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Правоохранителям не удалось задержать всех фигурантов, поскольку 52-летний подельник пенсионера скончался в конце июня 2023 года. Против 71-летнего жителя Ставрополья завели уголовное дело. Сейчас он находится в СИЗО. Правоохранители выяснят, кто продал мужчинам мигрантов-нелегалов.

Шестерых россиянок ранее обвинили в торговле людьми и продаже несовершеннолетних девушек в сексуальное рабство в Бахрейн, сообщал RT. Деньги, заработанные потерпевшими, отправлялись главе банды, писали «Известия».