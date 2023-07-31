Эксклюзив 31 июля 2023, 11:22 Житель Челябинской области 14 лет держал дома похищенную девушку СК: похищенная на Урале в 2009 году девушка сбежала, когда подозреваемый попал в психушку РИА «Новости»

Читать 360tv в

Мужчина в Челябинской области в 2009 году похитил девушку и все это время держал ее у себя дома. Она смогла сбежать, когда он попал в больницу. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону на своем сайте.

Представители Следственного комитета рассказали, что мужчина познакомился с девушкой осенью 2009 года и предложил поехать к нему и выпить. После того как местному жителю удалось заманить к себе жертву, он удерживал ее силой.

Реклама

«После обострения психического заболевания мужчина доставлен в лечебное учреждение, и женщина смогла покинуть домовладение, в котором ее удерживали», — уточнили в ведомстве.

По данным источника «360» в правоохранительных органах, полицейские получили заявление от женщины 1988 года рождения о том, что мужчина 1972 года рождения с 2009 года и до 30 июля 2023 года удерживал силой ее сестру 1990 года рождения у себя дома в поселке Смолино.

Также, по словам местной жительницы, этот человек убил неизвестную в 2010 или 2011 годах. Когда правоохранительные органы осмотрели участок задержанного, то нашли в надворных постройках останки человека, его личность пока не установлена.

По факту случившегося открыты уголовные дела о похищении и убийстве. Мужчина сейчас находится в психиатрической больнице № 1 под охраной полицейских.

Источник «360» уточнил, что похищенная девушка — из неблагополучной семьи, она росла в детдоме. Ее объявили в розыск только в 2018 году.