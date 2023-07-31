Эксклюзив 31 июля 2023, 12:34 «Издевался и сильно бил по голове». Сестра жительницы Урала — о 14 годах ее плена Сестра сбежавшей из плена на Урале: мужчина издевался над ней, она была прислугой РИА «Новости»

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Молодая женщина, которую житель Челябинской области 14 лет удержал силой в своем доме, была для него и его матери прислугой. Мужчина издевался над ней и бил. Об этом «360» рассказала сестра пострадавшей.

«Изначально она была в интернате, я — в детском доме. Так нас распределили. С 2009 года она не давала о себе знать. У нее не было телефона. В 2018 году я написала заявление, ее объявили в розыск. Вчера она сама объявилась», — рассказала родственница похищенной.

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Бежать женщине помогла мама подозреваемого. Сестры пока не смогли нормально поговорить.

«Ее в 00:30 привезли из Следственного комитета. <…> Сегодня утром ее опять забрали, допрашивают. У нее шок такой. Ей психиатр будет нужен. У нее психика нарушена очень сильно», — поделилась Елена.

С предполагаемым похитителем женщина, по словам сестры, познакомилась на вокзале. Он предложил выпить, а потом — к себе домой. На момент происшествия пострадавшей было 19 лет.

«Он издевался над ней, сильно бил по голове. Везде ходил за сестрой с ножом. Руки привязывал к батарее проводами или веревкой. Рот скотчем заклеивал», — добавила собеседница «360».

Шанс сбежать появился у молодой женщины 30 июля. Она подошла к матери своего мучителя и сказала, что тот хочет их убить.

«Мать, я так поняла, боялась за свою жизнь. Она взяла телефон и пошла звонить в психиатрическую больницу. Когда его забрали, мама мужчины, видимо, отпустила сестру», — допустила сестра похищенной.

Все это время мужчина держал свою жертву в комнате. Она помогала его матери готовить и убираться.

«Просто прислугой была, помогла пожилой женщине», — заключила сестра бежавшей.

Местная жительница заявила «360», что мужчина почти никогда не выходил на улицу. Его мать говорила, что он якобы работал в огороде.

«Такой высокий, красивый парень. Вдвоем жили с матерью», — отметила пенсионерка.

Другая соседка заметила, что активной жизни в доме не наблюдала, света никогда не было. Она считала, что, вероятно, жилье выставили на продажу.

Ранее Следственный комитет сообщил, что молодая женщина на Урале сбежала от мужчины, который удерживал ее силой 14 лет. Ей удалось это сделать, поскольку тот попал в психиатрическую лечебницу.