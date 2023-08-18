Криминал 18 августа 2023, 18:42 Жителя Смолино, держащего в плену женщину, отправили на психиатрическую экспертизу в Москву

Читать 360tv в

Мужчину из Смолино Челябинской области, который 14 лет держал девушку в плену, отправили на психологическую экспертизу в Москву. Об этом сообщило Ura.ru.

Столичные специалисты проверят мужчину на вменяемость и проведут все необходимые проверки.

Реклама

Отмечается, что местному жителю предъявили обвинения в изнасиловании, похищении человека и убийстве. По версии следователей, он похитил женщину в 2009 году и на протяжении 14 лет держал у себя дома в плену.