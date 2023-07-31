Криминал 31 июля 2023, 18:34 Житель Урала держал женщину в плену 14 лет. Как отличить человека, склонного к насилию? Социальный психолог Кичаев: у маньяков может отличаться взгляд, они смотрят «сквозь» глаза Priscilla Du Preez / Unsplash

Читать 360tv в

Житель Челябинской области еще в 2009 году похитил девушку и 14 лет держал ее у себя дома в поселке Смолино. Мужчина издевался над пленницей: бил, привязывал к батарее и периодически насиловал. Жертва смогла сбежать, когда ее мучитель попал в больницу. Какие последствия на психику оказывает насилие и как отличить деструктивную личность от здорового человека — в материале «360».

Держал в плену 14 лет

Екатерина встретила Владимира в 2009 году в районе железнодорожного вокзала в Челябинске. Он пригласил ее в гости выпить, рассказала «360» Елена — сестра жертвы. На тот момент девушке было 19 лет, ему — 37 лет.

Реклама

На протяжении 14 лет мужчина не отпускал Екатерину и, по ее словам, периодически насиловал: угрожал ножом, закрывал на замок, на окна установил решетки. В доме, по предварительным данным, также жила мать подозреваемого — именно она помогла пленнице сбежать, когда та сообщила, что Владимир хочет убить их обеих.

«Мать, я так поняла, боялась за свою жизнь. Она взяла телефон и пошла звонить в психиатрическую больницу. Когда его забрали, мама мужчины, видимо, отпустила сестру», — сказала сестра похищенной.

Екатерина родилась в неблагополучной семье и росла в интернате. Так как у девушки не было телефона, сестра не могла с ней связаться.

«В 2018 году я написала заявление, ее объявили в розыск. Вчера она сама объявилась. <…> Ее в 00:30 привезли из Следственного комитета. <…> Сегодня утром ее опять забрали, допрашивают. У нее шок такой. Ей психиатр будет нужен. У нее психика нарушена очень сильно», — рассказала собеседница «360».

Также следователи установили причастность мужчины к убийству местной жительницы в 2011 году. Он расчленил тело женщины и закопал останки в погребе дома.

По словам Екатерины, убитую Владимир называл женой. Однажды между ними случился конфликт и обвиняемый несколько раз ударил женщину ножом, после чего расчленил, сообщил Telegram-канал Baza.

Сейчас мужчина находится в психиатрической больнице под охраной. СК продолжает расследование.

Мнение психолога

Социальный психолог Александр Кичаев в беседе с «360» отметил, что мужчина, подозреваемый в похищении девушки, — психически нездоровый. Как правило, такие люди — открытые или латентные садисты, которым нравится мучить других.

Пострадавшая, по мнению Кичаева, столкнется с психологической травмой. У нее могут возникнуть две крайности: либо блок на отношения и мужчин, либо, наоборот, девушка может начать боготворить задержанного и искать ему подобного.

Эксперт посоветовал обращать внимание на поведение партнера в половой жизни, чтобы отличить человека, склонного к маниакальным проявлениям, от здорового: если что-то делают против вашей воли, это плохой знак. У маньяков также может отличаться взгляд: они смотрят сквозь глаза, но важно учитывать мимические особенности.

Pooja Roy / Unsplash

Паттерны поведения маньяка

Поведенческие проявления маньяка разнообразны и зависят от конкретного психического расстройства или диагноза. Однако существует ряд характеристик, которые часто встречаются у лиц, склонных к насильственным преступлениям.

Необоснованно жестокое поведение

Маньяки, как правило, склонны к агрессии: физической грубости, угрозам и избиениям. Такие люди могут демонстрировать ненормальный интерес к крови, разбоям или неадекватно реагировать на абьюзивные проявления в поведении.

Психолог Марсель Сультеев в разговоре «360» напомнил, что маньяк часто давит на жертву и стремится убедить в чем-то, чтобы всеми методами получить желаемое.

Он делает это очень плавно, но системно. Давит [маньяк] необоснованно, основываясь только на эмоциях и вербальных действиях: рукоплесканиями или телом показывает, что вы поступаете не так. Марсель Сультеев

Отсутствие эмпатии и эмоциональная нестабильность

Один из наиболее характерных признаков — неспособность испытывать сожаление к страданиям других. Деструктивные личности могут быть равнодушны к боли своих жертв, а также проявлять резкие перепады настроения, что делает их поведение непредсказуемым и опасным.

У таких людей ученые отмечают пониженную активность отделов мозга, отвечающих за эмоции, а также слабые нейронные связи между участками, контролирующими сопереживание, вину, страх, тревогу. Характерные психопатические черты маньяка — эгоизм, черствость, беспощадность.

Сультеев рекомендовал обращать внимание на эмоциональную реакцию человека на те или иные события. Это позволит определить кто перед вами: здоровый человек или деструктивная личность.

Там, где все здоровые люди смеются, он [маньяк] плачет. Там, где здоровые плачут, он смеется. Если разговорная речь сдержанна, на это тоже нужно обращать внимание. Марсель Сультеев

Сексуальные отклонения

У многих маньяков есть сексуальные отклонения и проблемы. В частности, они могут проявлять особый интерес к садистским методам взаимоотношений между мужчиной и женщиной, а из-за снижения либидо выбирают насильственные методы.

Филип Часси из Университета Ливерпуль Хоуп предположил, что у маньяков закодирована определенная схема действий в ответ на сексуальные фантазии, вызывающие сильный эмоциональный всплеск, — преступник ждет этого как награды.

Изоляция и асоциальность

Маньяки часто страдают от проблем при установлении и поддержании социальных отношений. Они могут быть изолированы от окружающего общества и избегать общения с другими людьми. Эти люди — мастера манипуляций и лжи, своих целей достигают, уклоняясь от ответственности.

Причины, почему человек может стать маньяком

Появление «маньяческих» паттернов связано с различными факторами, и причины этого состояния многогранны. Есть люди, которые больше остальных подвержены этому отклонению ввиду жизненных обстоятельств.

Генетические факторы. Считается, что у людей, рожденных в семьях, где наблюдалась психическая проблематика, повышенный риск развития «маньяческих» расстройств. Генетическая предрасположенность может способствовать формированию психических аномалий.

Max Rockatansky / Unsplash

Нейрохимические дисбалансы. Некоторые психические расстройства, включая присущие маньякам состояния, могут быть связаны с изменениями в нейрохимическом балансе мозга. Отклонения в уровне нейромедиаторов, таких как серотонин, дофамин и норадреналин, способны повлиять на эмоциональный фон.

Детство и опыт раннего детства. Неблагоприятные события и травматические переживания в детстве тоже могут поспособствовать развитию маниакального синдрома. Например, физическое или эмоциональное насилие, жестокость и недостаточное внимание со стороны родителей — в числе таких факторов.

В некоторых случаях маниакальное проявление — месть за детские травмы.

Если определенный тип женщин отверг юношу или мужчину, за это может [последовать] месть. Например, все блондинки в платье определенного цвета с набором внешних проявлений будут восприниматься как враг, причинивший боль. Александр Кичаев

Некоторые медицинские состояния. Неврологические или эндокринные расстройства могут воздействовать на организм и видоизменять рассудок. Ученые из Великобритании и Швеции ранее выдвинули гипотезу, что травмы головы, различные неврологические и психические нарушения приводят к деструктивному поведению.

Употребление наркотиков и алкоголя. Злоупотребление наркотиками или алкоголем воздействует на психическое здоровье и поведение человека, что, в свою очередь, может развить в личности деструктивные стороны.