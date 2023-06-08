Мир 08 июня 2023, 00:52 Зерновой сделке предрекли забвение. Точку поставил взрыв на аммиакопроводе Тольятти — Одесса Экономист Зубец усомнился в продлении зерновой сделки после взрыва на аммиакопроводе Викимедиа

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Минобороны России обвинило украинскую диверсионную группу в подрыве участка аммиакопровода Тольятти — Одесса в Харьковской области. Восстановление прокачки сырья для производства удобрений входило в меморандум России и ООН, подписанный в рамках зерновой сделки. В последний раз ее продлили до 17 июля. В условиях новой эскалации и начавшегося контрнаступления украинских войск существование соглашения прекращает иметь всякий смысл.

Взрывы под Харьковом

Впервые о повреждении аммиакопровода в Харьковской области сообщил глава военно-гражданской администрации Олег Синегубов в понедельник, 5 июня. Он заявил, что произошла разгерметизация, а на месте развернули штаб по ликвидации последствий. Спустя сутки Синегубов сообщил о шести взрывах около насосной станции около села Масютовка, где проходит труба.

В среду, 7 июня, Минобороны России выпустило официальное заявление о подрыве аммиакопровода силами украинской диверсионно-разведывательной группы. В ведомстве заявили, что боевики устроили теракт, а от попавших в воздух остатков сырья пострадали мирные жители, которым оказали медицинскую помощь.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что восстановить поврежденный участок трубопровода возможно в сроки от одного до трех месяцев, но для этого на место нужно допустить специалистов. По ее словам, украинские власти оставались единственной стороной, которая не намеревалась восстанавливать поставки по аммиакопроводу в рамках зерновой сделки.

Остановка трубы

Соединяющий предприятие «Тольяттиазот» и Одесский припортовый завод аммиакопровод ввели в эксплуатацию в 1981 году. Он предназначался для экспортной поставки сырья для производства минеральных удобрений.

После распада Советского союза российский участок трубы стал принадлежать публичному акционерному обществу «Трансаммиак», а украинский — государственному предприятию УГП «Укрхимтрансаммиак».

После начала специальной военной операции «Тольяттиазот» прекратил транзит аммиака и объявил, что перейдет на поставки по железной дороге.

РИА «Новости»

Восстановление транзита по аммиакопроводу Россия включила в часть меморандума с ООН, подписанный в рамках зерновой сделки. Кроме него туда вошли требования о снятии санкций с поставок сельскохозяйственной техники, отмены ограничений по страхованию сухогрузов, разблокировка счетов российских аграрных компаний, а также подключение к системе межбанковских переводов SWIFT Россельхозбанка.

Представители ООН не смогли повлиять на страны Евросоюза для отмены большей части требований России, но вполне могли уговорить Украину запустить аммиакопровод. Шансы были вполне реальными.

Агентство Reuters перед последним продлением зерновой сделки сообщило, что Украина готова возобновить прокачку российского аммиака при условии включения большего количества портов и расширения спектра экспортируемых товаров. Но теракт поставил дальнейшее существование зерновой сделки под большой вопрос.

Судьба сделки

Подрыв аммиакопровода стал очередным доказательством того, что прокачивать по нему сырье в условиях боевых действий опасно. Об этом в комментарии радиостанции BFM заявил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России, доктор экономических наук Алексей Зубец.

РИА «Новости»

«Я думаю, что на сегодняшний день эта история с аммиакопроводом будет вынута из зерновой сделки, про нее успешно забудут и скажут: „Слава богу, что его не включили в работу в последнее время“. Но пока идут военные действия — а они продлятся еще не один месяц, — я бы про эту трубу просто забыл и благословил бы всех, кто сорвал эту сделку и не дал включить трубопровод в работу в нынешних условиях», — заявил он.

С тем, что зерновую сделку признают несостоявшейся согласился политический обозреватель радиостанции «Коммерсант FM» Дмитрий Дризе. Он отметил, что экспорт аммиака ежегодно приносил России 1,7 миллиарда долларов. Это небольшая сумма, но с учетом роста расходов государства сегодня эти деньги стали бы не лишними.

Журналист отметил, что Россия и Украина снова начали обвинять друг друга, что свидетельствует о начале новой эскалации конфликта.

«В такой ситуации черноморская инициатива выглядит скорее как нонсенс, поскольку она дает надежду на мирный сценарий, а не наоборот», — заявил Дризе.

Он добавил, что вслед диверсиями на «Северных потоках» Россия продолжает терять все связующие каналы с Западом в том числе и те, что выстраивались в советское время.