Власть 07 июня 2023, 15:01 Названы сроки восстановления аммиакопровода «Тольятти — Одесса» МИД России: восстановление аммиакопровода «Тольятти — Одесса» займет 1-3 месяца РИА «Новости»

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Специалисты смогут восстановить аммиакопровод «Тольятти — Одесса» за один-три месяца при возможности иметь доступ к объекту. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщил ТАСС.

«По предварительным оценкам, на ремонтно-восстановительные работы [на аммиакопроводе] потребуется примерно от одного до трех месяцев и это при наличии, разумеется, доступа к месту повреждения», — сказала она.

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Украинские диверсанты 5 июня подорвали аммиакопровод «Тольятти — Одесса», который находится около Масютовки в Харьковской области. Минобороны России сочло нападение терактом.

Известно, что в результате случившегося пострадали мирные граждане, им оказали необходимую помощь. Российских военных не задело.

Глава областной военной администрации Харьковской области Олег Синегубов проинформировал о разгерметизации в Купянском районе трубы с аммиаком.