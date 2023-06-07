Происшествия 07 июня 2023, 15:06 Украину назвали единственной незаинтересованной стороной в работе аммиакопровода «Тольятти — Одесса» Захарова: Украина единственная была не заинтересована в аммиакопроводе «Тольятти — Одесса» РИА «Новости»

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Украинские власти были единственной стороной, которая не была заинтересована в реанимировании аммиакопровода «Тольятти — Одесса». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова после теракта, который устроили ВСУ на объекте в Харьковской области.

Представитель МИД добавила, что Россия приложит усилия, чтобы выяснить обстоятельства подрыва аммиакопровода.

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«Но уже сейчас можно констатировать, что единственной страной, которая никогда не была заинтересована в реанимировании трубопровода, безусловно, [была Украина]», — сказала она.

Дипломат предупредила, что однажды киевский режим направит «террористическое нутро» против своих же создателей.

Восстановление поврежденного аммиакопровода, по предварительным данным, займет от одного до трех месяцев.

«И это при наличии, разумеется, доступа к месту повреждения», — уточнила Захарова.