Происшествия 07 июня 2023, 14:30 ВСУ устроили теракт на аммиакопроводе в Харьковской области Минобороны: ВСУ подорвали аммиакопровод «Тольятти — Одесса» в Харьковской области Соцсети

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Вечером 5 июня украинские диверсанты подорвали в Харьковской области аммиакопровод «Тольятти — Одесса». Пострадали мирные жители. Минобороны России расценило нападение как теракт.

Подрыв устроили около населенного пункта Масютовка Харьковской области в 21:00. Операцию поручили украинской диверсионно-разведывательной группе.

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Российские военнослужащие не пострадали, в отличие от гражданских. Специалисты занялись стравливанием остатков аммиака через поврежденные участки труб.

«В результате данного террористического акта имеются пострадавшие среди мирного населения. Им оказана необходимая медицинская помощь», — заявили в министерстве.

Глава областной военной администрации Харьковской области Олег Синегубов сообщал о повреждении и разгерметизации трубопровода с аммиаком в Купянском районе.

На месте ЧП развернули оперативный штаб. Взрывы, по его информации, прогремели возле насосной станции, превышений вредных веществ в воздухе не фиксировали.