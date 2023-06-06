Происшествия 06 июня 2023, 22:47 Взрывы прозвучали у аммиакопровода Тольятти — Одесса под Купянском Синегубов: несколько взрывов прозвучали у аммиакопровода Тольятти — Одесса под Купянском РИА «Новости»

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Глава Харьковской ВГА сообщил о нескольких взрывах в районе аммиакопровода Тольятти — Одесса в Купянском районе. Об этом украинский чиновник написал в своем Telegram-канале.

По его словам, в районе насосной станции у села Максютовка зафиксированы шесть взрывов.

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«По состоянию на данный момент, аммиака в воздухе не зафиксировано, ситуация контролируемая», — заверил представитель киевских властей.

Синегубов накануне уже заявлял о разгерметизации аммиакопровода под Купянском. Президент Украины Владимир Зеленский в ответ на это сообщил, что аммиакопровод будет восстановлен украинской стороной, «если будет нужно». Работа аммиакопровода Тольятти — Одесса является частью зерновой сделки.

Ранее замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин заявил, что Украина пытается выторговать для себя выгоды, выставляя дополнительные условия по вывозу российского аммиака. Он также указал на то, что в секретариате ООН «продолжают спекулировать» на теме аммиака.