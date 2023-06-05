Происшествия 05 июня 2023, 22:54 Трубопровод с аммиаком разгерметизировался в Харьковской области Власти Харьковской области сообщили о разгерметизации аммиакопровода РИА «Новости»

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Аммиакопровод в Купянском районе Харьковской области получил повреждения. Об этом глава областной военной администрации Олег Синегубов сообщил в своем Telegram-канале.

«В Купянском районе поврежден трубопровод с аммиаком. В результате произошла разгерметизация трубопровода», — написал он.

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По его словам, на территории оперативно развернули штаб по ликвидации последствий случившегося. Сейчас на месте ведет работы аварийная бригада.

Серия взрывов раздалась в городе Балаклея Харьковской области на востоке Украины 6 июня. По данным украинского издания Klymenko Time, местные власти официальных комментариев не давали. В Харьковской области звучали сирены.

Накануне несколько взрывов прогремело в Харьковской области. По данным онлайн-карты Минцифры страны, в регионе объявляли воздушную тревогу. Мэр столицы Виталий Кличко в первых числах июня сообщал о взрывах, а также предупреждал о налете дронов-камикадзе и работе ПВО.