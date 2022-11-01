Япония останется в «Сахалине-1». Грозят ли за это санкции | 360°

Мир 01 ноября 2022, 16:27 Японцы не откажутся от нефти и газа из России. Сотрудничество по «Сахалину-1» продолжат вопреки требованиям США Эксперт ФНЭБ Юшков: Японии не грозят санкции за участие в новом «Сахалине-1» РИА "Новости"

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Япония решила остаться в проекте «Сахалин-1», так как не может отказаться от российской нефти, сообщило местное издание Nikkei. Ранее США заявляли, что создание нового одноименного оператора на «Сахалине-1» нарушает их права, однако Токио все равно может не бояться санкций за сотрудничество с Москвой.

Что такое «Сахалин-1»

«Сахалин-1» — совместный проект компаний из США, России, Индии и Японии по добыче на острове Сахалин природного газа и нефти марки «Сокол». Оператором была американская компания Exxon Neftegaz Limited. Однако в марте этого года она заявила, что откажется от сотрудничества, так как больше не хочет инвестировать в Россию. Затем американский оператор остановил работу трубопровода «Сахалин-1» отказом отгружать нефть в танкеры «Совкомфлота» из-за антироссийских санкций.

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Чтобы наладить работу нефтегазового проекта, президент России Владимир Путин в начале октября подписал указ о создании отечественного оператора «Сахалин-1», к которому перейдут права и обязанности Exxon Neftegaz Limited. Теперь управлять работой будет дочерняя компания «Роснефти» «Сахалинморнефтегаз — Шельф» до тех пор, пока не распределят все доли участия в операторе.

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Доля в 30% в «Сахалине-1» принадлежит японскому консорциуму Sodeco, а «Роснефти» и индийской компании ONGC — по 20%. Exxon Neftegaz Limited владел 30% «Сахалина-1» — свою часть они собирались передать третьей стороне.

РИА "Новости"

Претензии США

После выхода из «Сахалина-1» американская компания заявила, что создание Россией нового оператора на проекте нарушило их права. Тем не менее в Exxon сообщали, что успешно свернули деятельность на Сахалине.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков объяснил «360», что по факту американцам никто не мешал получить ту же долю в 30% в новом проекте, но они сами не стали этого делать.

«Формально американцы даже не выходят из этого проекта: старое юридическое лицо Exxon Neftegaz, которое было оператором, никуда не девается. У них доля сохраняется, просто теперь она в компании-пустышке. Оператором проекта назначена новая структура, в которой акционера Exxon не было, формально там другие собственники», — сказал он.

Юшков добавил, что американская компания может попробовать предъявить претензии российской стороне, но, скорее всего, ничего не добьется.

Им предлагали сохранить долю в проекте, надо было просто написать заявление. Но они этого не сделали и вышли из проекта. Игорь Юшков.

Япония останется с Россией?

Японский консорциум Sodeco, владеющий 30%-ной долей «Сахалина-1», планирует продолжить сотрудничество с новым российским оператором, поскольку не сможет функционировать без нефтепродуктов из России. Окончательное решение озвучат после того, как свое мнение выскажут компании Itochu, Japan Petroleum Exploration и Marubeni, которые тоже входят в число акционеров консорциума наравне с правительством страны.

Старший научный сотрудник Института Китая и современной Азии РАН Олег Казаков рассказал в разговоре с «360», что российские энергоносители составляют около 8-9% от японской энергетики. Поэтому Токио хочет сохранить экономические отношения с Москвой.

Потеря такого продавца, как Россия, будет крайне негативно воспринята рынком: последует повышение цен на энергоносители и остальные товары, а это негативно скажется на благополучии японского общества. Олег Казаков.

По мнению Игоря Юшкова, японский консорциум остается акционером «Сахалина-1» прежде всего для того, чтобы «держать руку на пульсе» и контролировать внутренние процессы проекта, влиять на его управление.

Также у Sodeco есть контракты на закупку энергоносителей с проекта, которые теперь нужно перезаключить с новым оператором, чтобы продолжить получать нефть и газ. Причем опасаться санкционного давления японцам не приходится, отметил эксперт.

«Санкциями это не запрещено. К тому же на уровне G7, когда обсуждалось введение потолка цен на российскую нефть, Япония получила исключение: ей разрешили по любым ценам приобретать российскую нефть с Сахалина», — заключил он.