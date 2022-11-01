Мир 01 ноября 2022, 07:43 Япония останется в проекте «Сахалин-1» — СМИ Nikkei: Япония останется в проекте «Сахалин-1» ради стабильных поставок энергоносителей

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Япония продолжит участвовать в российском проекте «Сахалин-1» ради стабильных поставок энергоносителей. Об этом сообщило издание Nikkei со ссылкой на собственные источники.

«Японское правительство решило продолжить участие в российском нефтегазовом проекте „Сахалин-1“, ранее возглавлявшемся компанией Exxon. <…> Япония хочет обеспечить стабильные поставки энергоносителей, несмотря на международные санкции, наложенные на Россию», — пояснило СМИ.

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Уточняется, что нефтегазовая компания Sodeco окончательно решит, будет ли участвовать в проекте, обсудив это с акционерами консорциума, которыми наравне с правительством Японии являются компании Itochu, Marubeni и Japan Petroleum Exploration.

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Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о создании нового отечественного оператора «Сахалин-1», в ведение которого поступит все имущество консорциума. Американская Exxon усмотрела в этом нарушение своих прав.