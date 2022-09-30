Ценовой потолок на российскую нефть может стать для Запада смертельным ударом | 360°

Мир 30 сентября 2022, 19:37 Поделиться Telegram

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Viber Потолок цен на нефть из России станет смертельным ударом для Запада. Как Европа сама загоняет себя в кризис Экономист Зубец: Россия не заметит отсутствия поставок нефти в ЕС при ценовом потолке РИА «Новости»

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Министры финансов стран G7 в начале сентября подтвердили планы ввести ценовые ограничения на российскую нефть в рамках расширения санкций. Москва же предупредила, что государства, которые будут применять эти лимиты, останутся без экспорта топлива.

Глава нефтесервисной компании Canary Дэн Эберхарт уверен, что такое развитие событий станет для Запада смертельным ударом. По его мнению, политики попросту не в состоянии понять механизмы работы энергетических рынков. О том, что ценовой потолок приведет к кризису в Европе, заявили и другие специалисты. Россия же переживет этот период спокойно.

Смертельный удар для Запада

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Ценовой потолок на российскую нефть может стать для Запада «завершающим смертельным ударом», а для президента США Джо Байдена — «самым большим просчетом в сфере энергетики». Такое мнение в статье для Forbes выразил глава нефтесервисной компании Canary Дэн Эберхарт.

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Он уверен, что есть два варианта развития событий в случае ценового ограничения на экспорт российской нефти, причем ни один из них не сулит Западу ничего хорошего. Ведь, по словам Эберхарта, хитрый способ G7 получить российскую нефть по низким ценам хорош лишь в теории.

«Так происходит, потому что политики не в состоянии понять механизмы работы энергетических рынков», — подчеркнул эксперт.

Ценовое ограничение коснется крупных покупателей российской нефти, таких как Китай, Индия, в меньшей степени — Турции. Стоит учесть, что эти страны не подписались под планом ввести ценовой потолок.

РИА «Новости»

Кроме того, Россия все еще неизменный член группы ОПЕК+, а ее ключевые участники сыты по горло вмешательствами Запада в работу энергетических рынков. Картель уже сделал «предупредительный выстрел» в сторону США. Речь идет о сокращении добычи в октябре и возможном дальнейшем снижении.

«Итак, каковы наиболее вероятные исходы введения ценового потолка. Учитывая, что в нем нет никакого практического смысла и обеспечить его соблюдение невозможно, это ограничение станет лишь дополнительным риском в условиях, когда рынок не может себе этого позволить в силу того, что дополнительных мощностей по добыче в мире очень мало», — предупредил Эберхарт.

Худший вариант развития событий — рост цен на сырую нефть на мировых рынках, считает автор статьи. По его прогнозам, стоимость может дойти до 150 долларов за баррель.

«Опасность такой реакции рынка невозможно переоценить — особенно с учетом того, что администрация Байдена, а также европейские и британские чиновники продемонстрировали полную некомпетентность в условиях нынешнего энергетического кризиса. И введение ценового потолка вполне может стать для них завершающим смертельным ударом», — заключил Эберхарт.

РИА «Новости»

Введение потолка на российскую нефть означает кризис для ЕС

Ключ к пониманию дальнейшей ситуации на рынке — реакция Москвы. Представители России дали понять, что не станут продавать нефть странам, которые будут ориентироваться на потолок. Об этом «360» рассказал экономист и политолог, руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников.

«Если мы не будем продавать, значит, на мировом рынке сокращается предложение российской нефти. Именно по этому направлению — европейскому. Даже при снижающемся в сегодняшних условиях спросе возникает дополнительный разрыв между спросом и предложением. Естественно, все закрывается ростом цен. Обычная реакция рынка на дисбаланс спроса и предложения», — объяснил он.

Так, по мнению собеседника «360», Европа попадет в глобальный экономический кризис. При этом она сама же его спровоцирует. Масленников уверен, что цены на нефть гарантированно повысятся как минимум до 100 долларов за баррель. Дальнейший рост будет зависеть от того, как отреагируют другие государства.

«Волатильность в любом случае возрастет. Конечно, думаю, на горизонте уже одной-двух недель мы увидим достаточно немало высказываний всего мирового бизнеса по поводу того, что на ровном месте после восьмого пакета санкций включаются механизмы, которые <…> еще более подталкивают мировую экономику к глобальному кризису в следующем году», — добавил экономист.

РИА «Новости»

Россия не заметит отсутствия поставок нефти в ЕС

Доктор экономических наук Алексей Зубец в беседе с «360» дал свой прогноз о том, что будет на нефтяном рынке при потолке цен.

«Если Россия на это соглашается, то на рынок попадет довольно большое количество дешевой нефти, цены на нефть, включая нефть из других источников, снижаются. Но Россия заявляет, что в эту игру играть не будет и любая страна, которая потребует продажи при потолке, нефти не получит», — объяснил эксперт.

Он подчеркнул, что Москва способна без ущерба для себя сократить поставки примерно на 20-30%. И в стране никто этого не заметит, поскольку в любом случае есть плюс по торговому балансу. Так государство может переждать какое-то время.

Но покупатели переждать не могут. У них нет таких запасов [нефти] и нет таких запасов финансовой устойчивости. Это приведет к тому, что они вынуждены будут покупать нефть. Раз так, при сокращении поставок российской нефти ее цена пойдет вверх. <…> И здесь для американцев важно, чтобы этот потолок стал всеобщим, <…> чтобы российское правительство решило — лучше что-то, чем ничего Алексей Зубец.

Запад рассчитывает, что Россия согласится на потолок исходя из чисто экономической выгоды, считает Зубец. Однако Владимир Путин уже сказал, что потолка никакого не будет и страна будет подстраиваться исключительно под мировые цены.

«В переводе на русский это означает, что поставки будут сокращены», — отметил собеседник «360».

Пока Запад лишь философствует на тему ограничения цен, ведь для нужно единство Европы, а там мнения расходятся. Тем более что у некоторых стран есть выгодные контракты с Москвой.

Планы G7

Министры финансов стран G7 — Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония — 2 сентября подтвердили намерение ввести ценовые ограничения на российскую нефть в рамках расширения санкций.

Согласно плану, лимит стоимости начнет действовать с 5 декабря для нефти, а с 5 февраля 2023 года — для нефтепродуктов. Российские представители в ответ предупредили, что страны, которые примут ограничения, останутся без нефтяного экспорта.

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