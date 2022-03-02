Нефтяная компания ExxonMobil решила выйти из нефтегазового проекта «Сахалин — 1». Такие действия объяснили обострением ситуации вокруг Украины.

«ExxonMobil управляет проектом «Сахалин — 1» от имени международного консорциума японских, индийских и российских компаний. В связи с последними событиями мы начинаем процесс по прекращению деятельности и разрабатываем шаги по выходу из проекта «Сахалин — 1», — заявила компания.

В ExxonMobil отметили, что, как оператор проекта, компания должна обеспечивать безопасность людей, защиту окружающей среды и целостность операций. Процесс прекращения работы потребует тщательного контроля и тесной координации с соучредителями.

«Учитывая текущую ситуацию, ExxonMobil не будет инвестировать в новые разработки в России», — заключили в компании.

Проект «Сахалин — 1» работает на условиях соглашения о разделе продукции (СРП). Российские компании не имеют контрольного пакета. Оператором проекта с долей 30% выступает Exxon Neftegas Ltd. Такой же процент у «Роснефти», а доли по 20% имеют японская Sodeco и индийская ONGC.