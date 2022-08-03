Американская нефтяная компания ExxonMobil готова передать свою долю в проекте «Сахалин — 1» третьей стороне после завершения своего бизнеса в России. Об этом говорится в финансовом отчете компании, который появился на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

В тексте документа говорится, что корпорация объявила о прекращении своей работы в проекте «Сахалин — 1» в начале 2022 года. Но пока доля находится в распоряжении компании она уделяет внимание безопасности сотрудников и производственной деятельности.

«Корпорация соблюдает все действующие законы и санкции и в настоящее время занимается передачей операционной деятельности по проекту «Сахалин-1» другой стороне», — говорится в отчете. Кто может стать новым владельцем доли в российском нефтегазовом проекте неизвестно.

«Сахалин — 1» — это крупный инвестиционный проект по разработке четырех месторождений в Охотском море. Владельцами проекта являются «Роснефть» (20%), ExxonMobil (30%), японская компания Sodeco (30%) и индийская государственная нефтяная компания ONGС Videsh Ltd.

О выходе ExxonMobil из проекта «Сахалин — 1» стало известно в начале марта. Спустя несколько недель СМИ сообщили, что американская нефтяная корпорация закроет все свои российские офисы и предприятия к 24 июня.