Exxon остановила «Сахалин-1» | 360°

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Exxon остановила «Сахалин-1»

«Коммерсант»: к остановке «Сахалин-1» привел отказ Exxon работать с «Совкомфлотом»

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Отказ оператора проекта американской компании Exxon отгружать нефть в танкеры «Совкомфлота» привел к остановке работы трубопровода «Сахалин-1». Об этом сообщили журналисты «Коммерсанта».

По их данным, танкеры «Совкомфлота» еще в марте остались без покрытия от западных страховщиков. К этому привели антироссийские санкции, распространившиеся на компанию.

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Сотрудники «Совкомфлота» попытались разрешить конфликт. Для этого они обратились за страховкой к российским компаниям. Однако этот вариант не устроил Exxon.

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При этом с трубопроводом «Сахалин-2» сложилась идентичная ситуация. Однако на этом проекте американская компания продолжила работу, несмотря на возникшие из-за санкций трудности.

После разногласий с Exxon власти России приняли решение передать ведение проекта «Роснефти».

Сам оператор Exxon еще в марте решил вывести бизнес из страны. Компания владела 30% проекта «Сахалин-1». Помимо американской компании, в реализации были задействованы и другие иностранные предприятия — индийская ONGC и японская Sodeco.

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