Американская нефтяная компания пожаловалась на нарушение своих прав в России | 360°

Мир 28 октября 2022, 18:45 Американская нефтяная компания пожаловалась на нарушение своих прав в России ExxonMobil: решение России о проекте «Сахалин-1» нарушило права компании Википедия

Читать 360tv в

Своим решением о создании оператора проекта «Сахалин-1» Россия нарушает права американской компании ExxonMobil по соглашению о разделе продукции. Соответствующее заявление опубликовали на сайте нефтяного гиганта, сообщал ТАСС.

По мнению руководства ExxonMobil, Россия в одностороннем порядке приняла решение об отмене участия американской компании в «Сахалине-1» и передала проект отмечественному оператору.

Реклама

«Хотя недавние решения нарушили наши права в России, установленные нашим соглашением о разделе продукции, и прервали процесс выхода, это не помешало нам безопасно свернуть нашу деятельность», — говорится в сообщении.

Реклама

В начале марта стало известно о выходе ExxonMobil из проекта «Сахалин-1». Президент РФ Владимир Путин 7 октября подписал указ о создании нового оператора»"Сахалин-1», которому передадут все имущество консорциума.

Проект «Сахалин—1» реализуют на условиях соглашения о разделе продукции. Оператором является Exxon Neftegas Ltd с долей 30%, сколько же у компании «Роснефть». Японская Sodeco и индийская ONGC обладают 20%.