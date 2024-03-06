Мир 06 марта 2024, 23:59 Нуланд вместо Чайковского. Ради американки переименовали улицу в Киеве Улицу в Киеве назвали в честь замгоссекретаря США Виктории Нуланд Виктория Нуланд в Киеве, январь 2024 года. Фото: Kirill Chubotin / Global Look Press

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Украинские власти «обменяли» Чайковского на Викторию Нудланд. Ради американки решили переназвать улочку на окраине Киева, которая раньше носила имя великого композитора. Замена как раз в духе последних украинских веяний: отказаться от того, кто оставил всему миру незабываемое наследие, в пользу разжигателя войны.

Нуланд получила свою улицу в Киеве

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд покинет пост в ближайшие недели. Есть версия, что отставка дипломата стала следствием расхождения ее позиции с политикой Белого дома. Русофобия как основа внешнеполитической концепции США перестала быть выгодной демократам.

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Незадолго до объявления об уходе Нуланд неожиданно посетила Украину. Визит касался конфликта президента Украины Владимира Зеленского с тогда еще главкомом ВСУ Валерием Залужным. Многие эксперты уже тогда сочли появление дипломата «последней гастролью» и признаком того, что США постепенно отворачиваются от Украины.

Однако власти Украины решили сделать американке прощальный подарок. Мэр Киева Виталий Кличко подписал указ о переименовании улицы Чайковского в Дарницком районе украинской столицы в улицу Виктори Нуланд, сообщил Telegram-канал «Украина.ру».

Чайковский и Киев

Имя Петра Чайковского в Киеве — не просто дань музыкальному гению. Его предки по отцовской линии происходили из известного казачьего рода Чаек. Во время учебы в Киево-Могилянской академии дед композитора решил «облагородить» свою фамилию. Так и он сам, и его дети стали называться Чайковскими.

Позднее, в апреле 1879 года, в киевской университетской церкви прозвучало сочинение его гениального внука — «Литургия святого Иоанна Златоуста». Это было единственное исполнение произведения во время церковной службы при жизни композитора.

«Литургия» была не просто прекрасным церковным, но и очень новаторским произведением для своего времени. Дело в том, что Чайковский первым написал музыку ко всему богослужению, а не к отдельным его фрагментам, как это делали предшественники композитора.

А работая над «Всенощным бдением», которое позже послужило многим русским композиторам образцом для сочинений на ту же тему, Чайковский часто бывал в Киево-Печерской лавре и слушал там пение монахов. Эти гармонизированные самобытные напевы стали неотъемлемой частью «Всенощной».

Отмена культуры

Однако киевским властям явно нет дела до того, что Чайковский связан корнями и творчеством с украинской столицей. В феврале этого года городской совет Киева сообщил, что собирается просить Минкультуры исключить фамилию композитора из названия Национальной музыкальной академии страны.

Ревнивые городские чиновники пытались переименовать консерваторию еще год назад, но тогда на защиту Чайковского встали все музыканты. Они обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому и единогласно потребовали оставить в покое имя композитора, напомнило украинское издание «Страна.ua».

Воевать могут правительства и армии, культуры же никогда не могут воевать друг с другом. Они могут конкурировать или взаимообогащаться. Чайковский, как и Шекспир, не принадлежит одному конкретному народу, он принадлежит всему миру. член набсовета консерватории Юрий Рыбчинский

Похоже, в этом году отстоять Чайковского не удалось. Кстати, новоназвананя улица Виктории Нуланд находится практически на выселках — буквально на краю Киева, в частном секторе. До Майдана Независимости, на котором американка зимой 2014 года раздавала булочки и печенья, придется ехать около часа (и это без учета пробок).

Примерно так же «повезло» улице Вахтанга Кикабидзе — она тоже довольно далека от центра. Прежде, до февраля этого года там висел указатель «Улица Михаила Булгакова». Но киевским властям, похоже, наконец кто-то пересказал содержание «Белой гвардии», и от гениального писателя, который родился в Киеве, решили отказаться.

Зато на Украине продолжают появляться улицы имени приспешников фашистов, палачей и глашатаев гитлеровского режима. Совсем недавно в Никополе чествовали соучастника Холокоста Петра Дяченко, а в Каневе — главного редактора антисемитской газеты Уласа Самчука.