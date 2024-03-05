Мир 05 марта 2024, 16:20 Улицы имени убийц. Украина продолжает прославлять своих националистов Политолог Маркелов: Украине выгодно показывать нацистов героями Факельное шествие в день рождения Степана Бандеры, КиевСергей Харченко / Global Look Press

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Украина славит убийц: две улицы получили имена националистов и немецких прихвостней. Разумеется, никто в мире не станет прислушиваться к возмущению России. Но интересно, смолчат ли Польша и Израиль, ведь эти «герои» убили множество мирных поляков и евреев.

Улицы Украины получили имена нацистов

Украинские власти продолжают героизировать фашистских приспешников. Словно и не было прошлогоднего скандала в Канаде. Недавно городской совет города Никополя переименовал улицу Павлоградскую в честь кавалера Железного креста, руководителя коллаборационистских подразделений в составе Вермахта Петра Дяченко.

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Незадолго до этого в Черкасской области в Каневе, городке, в котором когда-то снимались фильмы «Бумбараш» и «Иваново детство», переименовали улицу имени Бунина. Теперь она носит имя главного редактора антисемитской газетки, подстрекателя к массовым уничтожениям евреев Уласа Самчука.

Ранее Украинский институт национальной памяти на своем сайте отметил день рождения еще одного националиста, коменданта прислуживающей немцам вспомогательной полиция в Дубно Василия Левковича. На его совести — жизни тысяч евреев и поляков.

Ветераны УПА** приветствуют украинцев. Фото: Maxim Marusenko / Global Look Press

«Герои» Украины

Петр Дяченко

Петр Дяченко пошел рядовым добровольцем на Первую мировую в 19 лет. Спустя три года он уже был кавалером трех Георгиевских крестов, награжден Георгиевской и французской бронзовой медалями в чине штабс-капитана. Двинулся на Гражданскую войну и со временем пристал к армии Симона Петлюры.

Вторая мировая война для Дяченко началась в должности начальника полицаев в Черниговской и Полтавских областях. Затем он стал главным резидентом разведывательно-подрывного отдела нацисткой разведки в центральных и северо-восточных районах Украинской ССР — выслеживал партизан, создавал агентурные сети.

Сотрудники Украинской вспомогательной полиции — Ukrainische Hilfspolizei / Викимедиа

Дяченко снабжал украинских националистов немецким оружием и военными документами, устраивал раненых в госпиталях. Будучи начальником штаба 31-го батальона СД, принимал участие в массовых убийствах поляков, подавлении Варшавского восстания. Позднее его боевое соединение вошло в состав дивизии СС «Галичина».

В начале 1945 года командир противотанковой бригады «Свободная Украина» полковник Дяченко получил Железный крест за бои против Красной армии в районе Дрездена. Однако уже весной советские войска полностью разгромили отряд. Но ловкие украинцы во главе со своим командиром успели сдаться в плен американцам.

Это, как мы знаем, была практически амнистия. Дяченко пожил было в Мюнхене, но потом перебрался в Филадельфию — не зря же после войны он активно сотрудничал с американскими спецслужбами. Писал мемуары (их на Украине начали издавать с 2010 года), наслаждался семейной жизнью и умер, справив 70-летие в 1965-м.

Петр Дяченко в 1939 году; памятник на могиле Дяченко в США / Викимедиа

Улас Самчук

Улас Самчук к окончанию Гражданской войны еще не успел окончить гимназии. Его принудительно мобилизовали в Войско Польское, да только уже через два года украинец сбежал в Германию. Там он подружился с Германом Блюме: немец решил оплатить учебу молодого человека в университете Бреслау, нынешнего Вроцлава.

Однако Самчук не доучился и съехал в Прагу, где тогда сосредоточился весь «цвет украинской культурной жизни». Молодой человек начал писать националистичные опусы, которые понравились новым друзьям. Когда фашисты оккупировали Украину, он отправился на родину, благо гражданской полицией рейхскомиссариата там руководил тот самый Блюме.

Самчук развил бурную деятельность в Ровно: стал главным редактором газеты «Волынь» и отчаянно воспевал нацистскую Германию, как единственного союзника Украины. А также не забывал напоминать, что «главным врагом украинского народа есть московско-жидовский большевизм».

Правда, скоро Самчук забылся и неосторожно покритиковал новых хозяев. После непродолжительного ареста (опять на помощь пришел Блюме), поселился в Германии: стал репортером в Немецкой службе новостей, председательствовал в литературном клубе. А после войны спокойно перебрался в Канаду, где жил до смерти в 1987 году.

Улас Самчук в 1920 году; памятник Уласу Самчуку в Ровно / Викимедиа

Василий Левкович

Василий Левкович по кличке «Вороной» вступил в Организацию украинских националистов(ОУН)* в 1938 году. При фашистах он сначала трудился заместителем коменданта сельской вспомогательной полиции, потом сам стал комендантом полицаев в городке Дубно.

Скоро Левковича назначили заместителем командира «первой сотни» УПА**. Нет, в большие бои против вооруженных солдат они не рвались, зато с радостью нападали на безоружных. Например, в селе Углы расстреляли больше ста поляков, сожгли полсотни ферм, предварительно их ограбив — добро вывозили телегами.

Сейчас неясно, почему Левкович не сбежал на Запад — то ли не смог, то ли новые хозяева его бросили, то ли сам захотел остаться. Но вместе с уцелевшими националистами он продолжал пакостить до 1946 года, пока наконец советские военные не поймали его в схроне во Львовской области.

Военный трибунал войск МВД Киевской области приговорил Левковича к 25 годам исправительно-трудовых лагерей. Там, в Воркуте, в период временного перевода на поселение, он женился на осужденной за деятельность в УПА**. После полного отбытия наказания в декабре 1971 года семья обосновалась в Червонограде.

Левкович до 1992 года работал электриком на шахте, причем по справке, без паспорта — он отказывался от советского подданства и получил документ только после отделения Украины от СССР. В 1997 году Генеральная прокуратура Украины реабилитировала его и он дожил до 2012 года.

Василий Левкович в 1945 и 2008 годах / Викимедиа

Украина перелицовывает историю

Возможно, украинские власти так настойчиво делают ставку именно на пособников фашистов из-за особой трактовки истории своей страны. Поэтому им выгодно показывать именно тех «героев» Украины, которые отличились довольно специфическими делами, пояснил «360» политический советник Сергей Маркелов.

Сегодняшние переименования на Украине давно стали политическим инструментом. Имена украинских деятелей, которые очень уважали русских и дружили с ними, не говоря уже о выходцах из России, не подпадают под сегодняшнюю шкалу убивания всего русского. Сергей Маркелов

Нынешние украинские лидеры не стесняясь переворачивают историю в сторону так называемых «истинных, чистых, настоящих украинцев» — националистов, бандеровцев и им подобных, отметил политолог. Всех остальных, хоть и приносивших действительно большую пользу Украине, безжалостно вымарывают.

*ОУН — запрещенная в России экстремистская организация.

** УПА — запрещенная в России экстремистская организация.

Данная информация опубликована исключительно в информационных целях и имеет своей целью осуждение нацизма в любых его формах и проявлениях.