Мир 06 марта 2024, 08:38 Офицер США назвал причину отставки Нуланд Экс-разведчик Риттер: разногласия с Белым домом привели к отставке Нуланд Rod Lamkey - Cnp/Keystone Press Agency/globallookpress

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Причиной отставки заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд стало расхождения ее взглядов с политикой Белого дома. Такое мнение выразил бывший разведчик и американский военный аналитик Скотт Риттер в интервью Youtube-каналу Danny Haiphong.

Он указал на то, что отставка Нуланд — не ее добровольное решение. Ситуация стала следствием разногласий с Белым домом.

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«Она больше не находится на одной волне с той политикой, которую проводят президент [США Джо Байден] и госсекретарь», — подчеркнул американский офицер.

Риттер пояснил, что Нуланд оказалась в непростой ситуации. Ей пришлось либо пойти на компромисс с Белым домом, либо отправляться в отставку.

Глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил, что Нуланд покинет пост в ближайшие недели. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что уход замгоссекретаря Соединенных Штатов связан с провальной антироссийской политикой Белого дома. В контексте отставки Нуланд дипломат напомнила, что традиция США «предавать союзников отличается педантизмом».